من هو نايف حمدان السيرة الذاتية، نايف حمدان واحد من نجوم الكتابة القصيرة في المملكة العربية السعودية، ويذكر أن الناس تعرفت عليه من خلال كتابته البسيطة التي خاطب بها عقول الناس ووصل إلى قلوبهم من خلال صندوق الكملات الذي كان يضع فيه ما يجول في خاطره، وبهذا المقال سنتعرف الآن على من هو نايف حمدان السيرة الذاتية.

من هو نايف حمدان ويكيبيديا

اسمه الكامل هو نائف حمدان العتيبي، حيث أنه ينشط بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الإجتماعي، وهو ما زال طالبا في الجامعة حتى اللحظة، في حين أنه يحمل جنسية المملكة العربية السعودية، ولديه عدد كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الإجتماعي، وقد قدم نايف حمدان مجموعة كبيرة جدا من الكتابات والخواطر سواء في الكتاب الذي تم نشره في المكتبة، أو من خلال صفحته الشخصية في الانستقرام والتويتر، وقد تابعه في الفترة الأخيرة ما يزيد عن مليون متابع في صفحته الشخصية.

من هو نايف حمدان ويكيبيديا

بعدما برز نجم كاتبة الشاب نايف حمدان، بدأت كتابته في التطور رويدا رويدا، حيث أنه من أسرة بسيطة، وسنعرض عليكم الأن السيرة الذاتية الكاملة عنه، وهي عبارة عن:

الاسم الكامل له هو نايف حمدان العتيبي.

اسم الشهرة الذي ينادى به هو نايف حمدان.

تاريخ الميلاد الخاص به ولد في العام 1995 ميلادي.

مكان الولادة والمنشأ منطقة الجبيل – المملكة العربية السعودية.

العمر حتى اللحظة 25 عاماً.

الجنسية: سعودية.

الديانة والاعتقاد: الإسلام.

الحالة الاجتماعية: غير معروف.

التحصيل العلمي: طالب جامعي.

المدرسة الأم: كلية الجبيل الصناعية.

اللغة الأم: العربية.

اللغة الثانوية: الإنجليزية.

نايف حمدان تويتر

يعتبر نايف حمدان منصات التواصل الإجتماعي هو مفتاح التواصل مع العالم الخارجي، حيث يهتم نايف بنشر خواطر وكتابته عبر حسابه الشخصي في التويتر، ولكل من يرغب في الوصول إلى حسابه الشخصي في التويتر، يجب عليه النقر على “من هنا“.

الى هنا نكون قد تعرفنا في المقال الذي كان عنوانه نايف حمدان، على سيرته الذاتية وكل المعلومات الخاصة به، ورابط حسابه الشخصي في منصات التواصل الإجتماعي.