من هو نزار باهبري ويكيبيديا، نزار باهيري هو واحد من الشخصيات الذي ظهرت أسمائهم في أوائل لوحات الشرف كونه من الأطباء المختصون في الامراض المعدية وفاحت سيرته بجميع انحاء الدول العالمية وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، واثار الجدل بالأوقات الأخيرة بعد إتمام الاستبيان بتوضيح انه واحد من ألمع الأطباء في المملكة، واصبح اهتمام البعض في معرفة ابرز المعلومات والتفاصيل حول الدكتور نزار باهيري.

نزار باهبري ويكيبيديا

نزار محمد سلطان باهيري من اكثر الشخصيات البارزة في طب الامراض المعدية الذي فاح صيته بكافة انحاء الدول العربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية، ولد الدكتور نزار في المملكة السعودية باليوم التاسع عشر من سبتمبر لعام 1971 ميلادي مما يبلغ من العمر واحد وخمسون عاماً، عمل الطب في جامعة الملك فيصل المتواجدة بالمنطقة الشرقية في عام 1998 ميلادي واكمل دراسة تخصصه في الولايات المتحدة الامريكية .

السيرة الذاتية نزار الباهيري

كما نعلم ان الدكتور نزار الباهيري من ابرز الشخصيات المشهورة في الوطن العربي، وله قاعدة جماهرية كبيرة، لذا اصبح محبين بالتعرف على ابرز المعلومات الشخصية الخاصة به، وتكون من ابرز معلوماته من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : نزار محمد سلطان باهيري .

تاريخ ميلاده : 1971/9/9.

عمره : واحد وخمسون عاماً.

الجنسية : يحمل الجنسية السعودية .

الديانة : يعتنق الديانة الإسلامية.

المهنة : يعمل في مهنة الطبيب .

تخصصه : امراض باطنية المعدية .

حساب تويتر نزار الباهيري

لدى الدكتور نزار الباهيري بعض الحسابات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمتك عدد كبير من المحبين والمتابعين، لذا اكثر اهتمامات محبين التعرف على اسم حسابه على موقع التويتر، لتتم متابعته ومشاركة كافة أخباره الجديدة، ولمتابعة نزار الباهيري على حساب التويتر من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل الذي تدور حول الدكتور نزار الباهيري، كونه واحد من أسماء الأطباء اللامعين في الوطن العربي، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع من هو نزار باهبري ويكيبيديا.