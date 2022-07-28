من هو نظمي النصر السيرة الذاتية قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو نظمي النصر السيرة الذاتية ، أحد أبرز الشخصيات والاسماء اللامعة من أشهر المهندسين في المملكة العربية السعودية، نظرًا لمنصبه كرئيس تنفيذي لمشروع مدينة نيوم ، تمكن خلالها من استثمار خبراته العلمية وأصبح حديث الشارع خلال الساعات القليلة الماضية ، تابعوا معنا في التالي .

من هو نظمي النصر – ويكيبيديا

نظمي النصر مهندس سعودي، وهو الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، وهو نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس أمناء الملك. مركز عبدالعزيز للحوار الوطني وعضو المجلس الاستشاري للمجلس الاقتصادي الأعلى نظمي النصر حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1978 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ثم التحق بأرامكو السعودية وتم تعيينه كموظف. في قسم الخدمات الهندسية لمدة ثلاث سنوات، وكان من أكبر المشاريع الصناعية التي عمل فيها شبكة الغاز. منزل في المملكة العربية السعودية.

سيرة نظمي النصر

من المعلومات الواردة عن المهندس نظمي النصر ما يلي

الاسم الكامل نظمي النصر.

تاريخ الميلاد منتصف الستينيات.

مكان الميلاد القطيف، السعودية.

الإقامة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

المؤهل حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية عام 1978.

الجامعة التي درس فيها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المهنة رجل أعمال.

المنصب مدير تنفيذي أول لمشروع مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء أربعة أبناء، ولد وثلاث بنات.

حياة نظمي النصر الشخصية

لم يُعرف سوى القليل من المعلومات عن حياة نظمي النصر الشخصية إلا أنه متزوج ولديه أربعة أبناء وابن وثلاث بنات، وجميعهم يعملون لدى شركة أرامكو السعودية باستثناء ابنته الكبرى نور التي تعمل في أحد بنوك المملكة. .

نظمي النصر شيعي او سني

نظمي النصر يعتنق الدين الإسلامي وينتمي إلى المذهب الشيعي. تباينت الأخبار المتداولة حول حقيقة انتمائه إلى أي من الطائفتين، سواء أكانوا من السنة والجماعة، أو للطائفة الشيعية. وأكدت مصادر رسمية وموثوقة أنه ينتمي إلى الطائفة الشيعية.

ما هو راتب نظمي النصر

راتب المهندس نظمي النصر قرابة ثمانين ألف ريال سعودي شهرياً كونه مدير مدينة نيوم.

أبرز إنجازات نظمي النصر

برز اسم نظمي النصر من خلال العديد من الإنجازات في مجال عمله، من أبرزها ما يلي

شغل منصب الرئيس المعين الأول لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

لعب دورًا رئيسيًا في تطوير العديد من الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى لشركة أرامكو السعودية.

تعاونت مع شركات هندسية واستشارية دولية في الولايات المتحدة، وكذلك المملكة المتحدة وهولندا واليابان.

ساهم في ضمان قدرة المملكة العربية السعودية على سد العجز الإنتاجي الناتج عن انقطاع إنتاج النفط من العراق والكويت بعد حرب تحرير الكويت.

نظمي النصر شارك في تنفيذ شبكة الغاز الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.

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