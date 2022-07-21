من هو نمير حبيب مخلوف، اصدر الرئيس السوري بشار الأسد عدد من المرسوم السياسي الذي يضم عددا من القرارات السياسية المختلفة، ومن بعض هذه القرارات انه تم تعيين مجموعة جديدة من المحافظين في مدينة سوريا، حيث تم تعيينهم لثمانية محافظات في مدينة سوريا وصدر هذا المرسوم يوم الأربعاء الموافق العشرون من شهر يوليو للعام الحالي 2022 ميلادي، ويبحث العديد من الأشخاص عن المعلومات الأساسية التي تتعلق بهؤلاء المحافظين، للتعرف على الإنجازات الخاصة بهم في الدولة، ومن خلال مقالنا هذا في موقع العرب اليوم سوف نتحدث عن من هو نمير حبيب مخلوف، تابعونا.

يعتبر نمير حبيب مخلوف من احد الرجال السياسيين في مدينة سوريا، فهو من مواليد سوريا، لذلك هو سوري الجنسية، فهو نشأ وكب وترعرع في داخل محافظات مدينة سوريا، وتولى عددا كبيرا من المناصب فيها، والان قد صدر قرار رئاسي بتعيينه محافظا لمحافظة حمص في الوقت الحالي، ومن أهم المناصب التي تولاها نمير حبيب مخلوف هو منصب مدير عام في الشركة السورية للنفط وللصناعات البترولية، ومنصب موظف في الإدارة العامة في معمل الكونسروة، وله العديد من الاعمال الخاصة بعه البعيدة عن الاعلام في مدينة سوريا ةالتي يتحفظ بها لنفسه ولا يرغب بالإفصاح عنها.

أهم المناصب التي شغلها نمير حبيب

تولى نمير حبوب مخلوف عددا من المناصب المهمة في الدولة السورية، فهو من احد أهم رجال الاعمال في مدينة سوريا، وكان له دور كبير في الحياة السياسية و الأمنية وتطويرها في المحافظات السورية، ومن أهم المناصب التي تولاها نمير محبوب مخلوف ما يلي: