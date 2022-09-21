من هو نواف الغنامي مفقود عفيف، يعتبر نواف الغنامي واحد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذي تمت شهرتهم بالأوقات الأخيرة بسبب اختفاؤه بصورة مفاجئة ولم يبان اليه اثر، وهذا الخبر الذي تمت تداولته من قبل وسائل الاعلام السعودية والجهات الأمنية عن تلك القضية، لذا اصبح اهتمام الملايين من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع من هو نواف الغنامي مفقود عفيف.

نواف الغانمي ويكيبيديا

نواف الغنامي هو شخص انتشر صيته في الأوقات الأخيرة بسبب تعرضه للخفية دون علم أحدا عليه، وخبره انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولد نواف الغنامي في المملكة العربية السعودية بعام 1967 ميلادي بمدينة عفيف، وتعود شهرة ذلك الشخص بسبب تعرضه للخفية دون مراعاة الجهات الأمنية وعلمها.

السيرة الذاتية نواف الغنامي

في الأوقات الأخير حين ذاعت خبر خفية نواف الغنامي اصبح اهتمام الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول معلومات وتفاصيل نواف الغنامي، وهي من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : نواف الغنامي .

تاريخ الولادة : في عام 1967 ميلادي .

محل الولادة : المملكة العربية السعودية .

محل الاقامة : محافظة عفيف في مدينة الرياض .

العمر : يبلغ من العمر 55 عام .

الجنسية : يحمل الجنسية السعودية .

الديانة : يعتنق الديانة الإسلامية .

الحالة الاجتماعية : متزوج .

سبب اختفاء نواف الغنامي

قامت الجهات الأمنية ووسائل الاعلام السعودية بنشر خبر اختفاء الرجل نواف الغنامي في الأوقات الأخيرة، واصبح اهتمام الملايين من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول معرفة ما هو سبب اختفاء نواف الغنامي، ولكن لم يتم التعريف لهذه اللحظة كونها الجهات الأمنية قيد التحرير حول تلك القضية .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول الرجل نواف الغنامي الذي شاع صيته في الأوقات الأخيرة كونه اختفى بصورة لا يعلمها احد، ولهذا السبب اهتم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول معرفة من هو نواف الغنامي مفقود عفيف.