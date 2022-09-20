من هو نواف الغنامي مفقود عفيف، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر الكثير من الصحف في المملكة العربية السعودية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي اسم المواطن السعودي نواف الغنامي، بعد اعلان عائلته عن فقدانه من خمسة ايام مضت، دون معرفة اي معلومة عن او عن مكان اختفائه، وبعد ما تم نشره عن نواف الغنامي، ذادت عمليات البحث كثيرا عن من هو نواف الغنامي مفقود عفيف.

من هو نواف الغنامي ويكيبيديا

انتشر اسم نواف الغنامي كثيرا في الاونة الاخيرة، واسمه الكامل هو نواف بن عتيق الغنامي، ويبلغ من العمر 45 عاما، وهو يحمل الجنسية السعودية، واعلن اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر سبتمبر من عام 2022م، عن فقدانه، وهو مفقود من قبل التاريخ المذكور بخمسة أيام، وتم ابلاغ الجهات الامنية السعودية عن فقدانه، وجاري البحث عنه في جميع المناطق التي ورد وجوده فيها من قبل.

قصة نواف الغنامي مفقود عفيف

بدأت قصة نواف الغنامي الرجل السعودي المفقود عندما قام بمغادرة منطقة عفيف الذي يسكنها، وذلك يوم الاحد الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2022م، واقامت عائلته من بعد اختفائه بتنزيل صورته الشخصية ورقم هاتف للتواصل لكل من يستدل عليه، واعلن انه تم العثور عليه متوفي في سيارته بمنطقة برية شمال شرق محافظة عفيف بعد مرور حوالي أسبوع على اختفائه.

سبب اختفاء نواف الغنامي مفقود عفيف

بعد ان تم الاعلان عن فقدان المواطن نواف الغنامي، اصبح حديث الشارع السعودي، وتسائل الكثيرين عن سبب اختفاء نواف الغنامي، ولكن لم تصدر اي تصريحات من عائلة المفقود توضح سبب اختفائه، ولكنهم قامو بالتصريح ان نواف الغنامي لا يعاني من اي أمراض عقلية او جسدية، وعند خروج نواف الغنامي من بيته لم يبلغ أحد من اسرته عن وجهته، وحسب بعض التصريحات انع وج اليوم وهو ميت داخل سيارته.

من هو نواف الغنامي مفقود عفيف، اصبح اسم نواف الغنامي هو حديث الشارع السعودي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اعلان اسرته عن فقدان اثره بعد الخروج من مدينته عفيف، ولم يبلغ احد من عائلته اين يريد ان يتوجه، ووجد اليوم وهو ميت في منطقة صحراوية.