من هو نوفل السعيد شقيق حمد السعيد ؟ ،انتشر خبر وفاة ابن الشاعر الكويتي المشهور والمعروف حمد السعيد خلال الساعات الماضية القليلة ودعاء الجميع بالرحمة للفقيد وتلقى والد نوفل السعيد الذي توفاه الله آلاف التعازي بوفيه نجله الذي دعاه عبر صفحته الشخصية، وتلقت الكويت نبأ وفاه ابن الشاعر الكويتي يوم الاثنين الماضي، حيث زفت الكويت الفقيد مساء الاثنين هلم من علماء الكويت.

حقيقة وفاه نوفل السعيد

في الساعات الماضية القليلة انكسر خبر وفاه نوفل السعيد شقيق الشاعر محمد السعيد، وانتشر الخبر بسرعة حيث كان الشاعر الكويتي حمد السعيد يعمل مدير تحرير لمجلة وضوح وعضو لجنة التحكيم شاعر المليون وحصل على قائد جماهيره كبيرة في الخليج العربي.

سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد

نشر حمد السعيد عبر حسابه الرسمي لوفاة شقيقه حمد السعيد قائلا:

راحل صوام النوافل والإثنين والخميس من تشهد له الناس في حسن عمله من أصعب أنواع الفراق فراق الأخ لا يشابهه فهو فراق وكيف وكانت لحظات الوداع وهو يحتضر بين يدي رحمك الله أبو عبد الكريم.

وتمت الصلاة على جثمانه الطاهر في مقبرة الجهراء مساء يوم أمس، ولعنا سببا وفاه شقيق الشاعر حمد السعيد بأنه يعاني من المرض وفي الأيام القليلة الماضية تعرض لوعكة أعلمت به وهذا ما استلزم نقله إلى غرفه عناية المشددة في مستشفيات الكويت حتى أن تم الإعلان بشكل رسمي خبر وفاته وقت المغرب يوم الإثنين.

حمد السعيد ويكيبيديا

حمد السعيد وهو شاعر كويتي مولد عام 1964 وينتمي إلى أسرة الأمراء الجهراء في الكويت ونسبه يرجع إلى ال مشرف من الرهبة من بني تميم وعمل كمسؤول إداري في وزارة التربية والتعليم الكويتية وهو من الشعراء القدماء في جمهورية الكويت عرف بأسعاره الشيقة وأسلوبه المعتاد وأصدر الكثير من الدواوين الصوتية والاعمال الشعرية والنثرية.

تناقلت العديد من الشعراء والأدباء وشخصيات سياسية وإعلامية بارزة في الكويت برقيات التعازي بوفيه شقيق حمد السعيد في دولة الكويت، سائلين الله -عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة وان يلهم أهله الصبر والسلوان.