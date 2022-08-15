من هو هاني الحامد السيرة الذاتية ، قد أثار اهتمام العديد من الأفراد من الوطن العربي ممن يتابعون برامج أحد أشهر الاعلامين داخل الشواع العربية والذي اكتسب شهرته نتيجة قيام بتقديم البرنامج الصباحي عبر قناة MBC 1 صباح الخير يا عرب، وهو يرجع اصوله الى أصل عراقي ، مما أنه عاش في ريعان حياته مع عائلته في دولة الكويت ، تابعوا معنا سيرة هاني الحامد .

من هو هاني الحامد – ويكيبيديا

هاني الحامد مذيع ومقدم برامج من أصول عراقية، لكنه يحمل وثيقة “فئة البدون” في دولة الكويت. ولد هاني الحامد في دولة الكويت وأمضى طفولته هناك، لكنه انتقل مع أسرته في أوائل التسعينيات إلى العراق. عائلة اعلامية بامتياز. شارك في البداية في العمل الفني الإذاعي عام 2010 ثم انتقل لتقديم البرامج. الجدير بالذكر أن هاني الحامد كان له تجربة تمثيلية حيث حضر كضيف شرف في مسلسل “سيلفي 3” مع الممثل ناصر القصبي.

سيرة هاني الحميد

يعتبر هاني الحامد من مشاهير الإعلاميين في منطقة الخليج العربي، لذلك سنناقش أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل هاني الحميد العنزي.

الاسم المستعار هاني الحامد.

مكان الميلاد من مواليد محافظة الأحمدي / دولة الكويت.

تاريخ الميلاد من مواليد 15 يوليو 1986 م.

الجنسية يحمل الجنسية البريطانية.

الأصل عراقي.

الجنسية كويتي.

الإقامة الحالية الإمارات العربية المتحدة.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم الزوجة غير معروف

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات اللهجة الخليجية والإنجليزية.

المهنة صحفي ومذيع تلفزيوني.

سنوات من النشاط بدأ مشواره الفني منذ 2010 م وحتى الآن.

السيرة المهنية هاني الحامد

على مدار سنوات العمل الإذاعي والتلفزيوني، قدم هاني الحامد العديد من البرامج منها الشهير، وبعضها يستهدف موسمًا معينًا، وفيما يلي السيرة المهنية لهاني الحامد

2010 م بدأ هاني العمل كمدير القسم الفني في راديو UFM، حيث أثبت براعة لا مثيل لها في الانتقال للعمل كمدير برامج في إذاعة روتانا إف إم، ولم يتوقف عن التقديم، حيث قدم برنامج المسابقة “بطل العالم” “.

2012 انتقل إلى راديو بانوراما وعمل مقدم برامج منها برنامج “يلا شباب” المنتشر في الوطن العربي.

2013 م شارك هاني في تقديم عدد من البرامج الرمضانية الموسمية منها برنامج “ماذا يحدث لهذا” و “الخيمة الرمضانية”، كما قدم برنامج “أحلى الصباح” مع سيلفا صبرا.

2014 م انضم هاني الحامد إلى مجموعة MBC وقدم برنامج صباح الخير العربي، ويعمل مقدمًا له حتى الآن.

من هي زوجة هاني الحامد

زوجة هاني الحامد غير معروفة في وسائل الإعلام. أعلن فريق برنامج “صباح الخير يا عرب” عن هذا الخبر السار خلال عرض إحدى الحلقات، وعبر الحامد عن سعادته البالغة بعد أن وجد شريكة حياته بعد سنوات من البحث، وبارك الجمهور هاني الحامد معربًا عن ذلك. سعادة كبيرة، بينما بدأ آخرون بالبحث عن هوية زوجته، لكن هاني قطع الشكوك، وقال لمتابعيه إنه يبقي حياته الشخصية بعيدة عن عمله في المجال الإعلامي.

جنسيته هاني الحامد

هاني الحامد يحمل الجنسية البريطانية ولكنه من فئة البدون مقيم في دولة الكويت. الجنسية البريطانية.

هل هاني الحامد شقيق احمد الحامد

نعم الصحفي أحمد الحامد هو الأخ الأكبر لهاني الحامد. وهو من أصول عراقية ويقيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة لأسباب عمله في مجموعة قنوات ام بي سي. 1994 م، ولم يذكر أحمد الحامد أي معلومات تدل على علاقته بأخيه الأكبر ولم يشاركه أي برنامج.

هاني الحامد كم عمره

الصحفي هاني الحامد يبلغ من العمر 36 عامًا، وسرعان ما احتفل بعيد ميلاده في 15 يوليو. يقدر بنحو اثنتي عشرة سنة، حيث دخل هذا المجال عام 2010 م.

حساب هاني الحامد على انستجرام

هاني الحامد يمتلك حسابًا على موقع Instagram، يوثق فيه صورًا له أثناء عمله في استوديو MBC ومشاركته في برنامج Good Morning. الحامد على انستجرام لمشاهدة المزيد من أخباره بالضغط مباشرة على الرابط “.

من هو هاني الحامد السيرة الذاتية ، والذي زاد أكثر شهرة على مدى 8 سنوات من العمل على نفس البرنامج ، وكان الحامد قد شارك مع متابعيه أخبارًا سارة ، كما تعرفنا على اسم زوجته وعمرها وجنسيتها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.