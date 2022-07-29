من هو هداف الدوري السعودي التاريخي ، قد سعى الكثير من المتابعين والمعجبين في مجال كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على اسم هداف الدوري السعودي التاريخي ، وعدد البطولات التي حصل عليها أثناء مسيرته الكروية يكافح الهدافون من مختلف الأندية للفوز بلقب هداف الدوري ، سنتعرف على ذلك عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

من هو الهداف التاريخي للدوري السعودي

هداف الدوري السعودي التاريخي هو اللاعب السعودي ماجد عبد الله الذي سجل 189 هدفاً رسمياً في الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة نشاطه من عام 1977 حتى عام 1997. كما يعتبر ماجد عبد الله من أعظم مهاجمي غرب آسيا على الإطلاق. الوقت، وقضى كامل مسيرته في نادي النصر، وسجل 189 هدفًا في الدوري في مسيرة استمرت 21 عامًا، وخلال هذه الفترة أثبت النصر نفسه كواحد من القوى المهيمنة في الكرة السعودية والآسيوية، بقيادة عبد الله للهجوم، وعبدالله. كما أنهى صدارة هدافي الدوري السعودي ست مرات طوال مسيرته. حتى اعتزال ماجد عبدالله كرة القدم عام 1998.

سيرة ماجد عبدالله

وتمثلت سيرة الهداف التاريخي ماجد عبدالله بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ماجد احمد عبدالله محمد.

اسم الأب احمد عبدالله.

تاريخ الميلاد 1 نوفمبر 1959 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

العمر الحالي 62 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الارتفاع 1.88 م (6 قدم 2 بوصة).

مركز اللعب مركز الهجوم.

مسيرة الشباب من 1975 حتى 1977 (بالنصر).

حياته المهنية من 1977 حتى 1998 (بانتصار).

المنتخب الوطني أول منتخب سعودي.

تاريخ التقاعد 20 ذو الحجة 1418 هـ (1998 م).

معرف اللاعب يمكن الوصول إلى معرف اللاعب “”.

أفضل هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ

ترتيب أفضل الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين على مدار تاريخ الكرة السعودية حتى الآن كما هو موضح في الجدول التالي

تصنيف لاعب النادي سنوات أهداف 1 ماجد عبدالله نادي النصر 1977-1997 189 2 ناصر الشمراني نادي الوحدة، نادي الشباب، نادي الهلال، نادي الاتحاد 2003-2022 167 3 عمر السومة نادي الاهلي لكرة القدم 2014– 144 4 فهد الحمدان نادي الرياض 1987-2002 120 5 ياسر القحطاني نادي القادسية نادي الهلال 2002-2022 112 6 محمد السهلاوي القادسية نادي النصر نادي الشباب نادي التعاون 2005-2022 111 7 سامي الجابر نادي الهلال 1989-2007 101 8 حمزة ادريس نادي أحد، نادي الاتحاد 1992-2007 96 9 عبيد الدوسري نادي الوحدة، النادي الأهلي 1996-2005 93 10 عبد الرزاق حمدالله نادي النصر، نادي الاتحاد 2022– 87

ملاحظة اللاعب الذي يظهر اسمه بخط عريض، نشط حاليًا.

أفضل هدافي الدوري السعودي الأجنبي

قائمة أفضل هدافي الدوري السعودي للمحترفين من غير السعوديين كما هو موضح في الجدول التالي

تصنيف لاعب النادي أهداف 1 السوري عمر السومة الاهلي 117 2 المغربي عبد الرزاق حمدالله فوز 52 3 البرازيلي فيكتور سيموس الاهلي 52 4 البرازيلي كارلوس إدواردو هلام 52 5 البرازيلي التون النصر، الفاتح، القادسية سابقاً، والوحدة حالياً 51 6 الكونغولية دوريس سالومو الفتح 41 7 الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الاتفاق والشباب السابق 40 8 الغيني إسماعيل بانجورا رائد وفرع سابق 37 9 الفرنسية Bafetimbi Gomis الهلال 35 10 البرازيلي بسمارك سابقا نجران والقادسية 35

هداف الدوري السعودي 2022

احتل أوديون إيغالو المرتبة الأولى في جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وترتيب هدافي الموسم الماضي 2022 كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف لاعب – النادي أهداف 1 أوديون إغالو – الهلال / الشباب 22 2 رومارينهو – الاتحاد 20 أندرسون تاليسكا – انتصار 20 3 ليندر توامبا – التعاون 18 4 عبد الرزاق حمدالله – الاتحاد / النصر 15 5 كارلوس – يونغ 13 6 موسى ماريجا – الهلال 13 إميليو زيلايا – داماك 13 7 كريم البركاوي – الرائد 13 8 فراس البريكان – شباب 11

قائمة الهدافين في الدوري السعودي حسب الموسم

قائمة الفائزين بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين بحسب كل موسم على حدة كما هو مبين في الجدول التالي

الموسم المسجل النادي أهداف 1975-1976 محمد سعد العبدلي نادي النصر 13 1976 – 77 ناصر عيد القادسية 12 1977-78 خوجالي معتمد الاهلي 14 1978-1979 ماجد عبدالله فوز 18 1979-80 ماجد عبدالله فوز 17 1980-81 ماجد عبدالله فوز 21 1981-82 خالد المعجل شاب 22 1982-83 ماجد عبدالله فوز 14 1983-84 حسام ابو داود الاهلي 14 1984-85 هذال الدوسري الهلال 15 1985–86 ماجد عبدالله فوز 15 1986 – 87 محمد السويدي الاتحاد 17 1987 – 1988 خالد المعجل شاب 12 1988-89 ماجد عبدالله فوز 19 1989-90 سامي الجابر الهلال 16 1990-1991 فهد المحلال شاب 20 1991-1992 سعيد العويران شاب 16 1992-1993 سامي الجابر الهلال 18 1993-1994 موسى نداو الهلال 15 1994-95 فهد الحمدان الرياض 15 1995-96 اوهين كينيدي فوز 14 1996-1997 احمد بهجة الاتحاد 21 1997-1998 سليمان الحديثي نجمة 15 1998-1999 عبيد الدوسري وحدة 20 1999-00 حمزة ادريس الاتحاد 33 2000-01 باولو دا سيلفا الاتفاق 13 2001-2002 وادي داين الرياض 10 2002–03 كارلوس تينوريو فوز 15 2003–04 جودوين اترام شاب 15 2004-05 سيرجيو ريكاردو الاتحاد 15 2005-06 عيسى المهياني وحدة 16 2006-07 جودوين اترام شاب 13 2007–08 ناصر الشمراني شاب 18 2008-09 ناصر الشمراني وهشام بوشروان اتحاد الشباب 12 2009-10 محمد الشلهوب الهلال 12 2010-11 ناصر الشمراني شاب 17 2011-12 ناصر الشمراني فيكتور سيموس الشباب الأهلي 21 2012-13 سيباستيان تيغالي شاب 19 2013-14 ناصر الشمراني الهلال 21 2014-15 عمر السومة الاهلي 22 2015–16 عمر السومة الاهلي 27 2016-17 عمر السومة الاهلي 24 2017-18 روني فرنانديز الفيحاء 13 2022-19 عبد الرزاق حمدالله فوز 34 (قياسي) 2022-20 عبد الرزاق حمدالله فوز 29 2022 – 21 بافيتيمبي جوميز الهلال 24 2022 – 22 أوديون إيغالو الهلال، الشباب 24

قائمة هدافي المنتخب السعودي

ترد أسماء اللاعبين الذين فازوا بلقب “هداف المنتخب السعودي” بالترتيب كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف لاعب أهداف المشاركات سنوات اللعب 1 ماجد عبدالله 71 116 1978-1994 2 سامي الجابر 46 156 1992-2006 3 ياسر القحطاني 42 112 2002-2013 4 عبيد الدوسري 41 94 1994-2002 5 طلال المشعل 32 60 1998-2006 6 خالد مسعد 28 114 1988-1998 محمد السهلاوي 28 42 2010 إلى الوقت الحاضر 7 فهد المحلال 26 87 1992-1999 8 سعيد العويران 24 75 1992-1998 ابراهيم سويد 24 86 1997-2005

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو هداف الدوري السعودي التاريخي ، و قائمة هدافي المنتخب السعودي ، و قائمة الهدافين في الدوري السعودي حسب الموسم ، أفضل هدافي الدوري السعودي الأجنبي .