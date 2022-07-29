من هو هداف الدوري السعودي التاريخي ، قد سعى الكثير من المتابعين والمعجبين في مجال كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على اسم هداف الدوري السعودي التاريخي ، وعدد البطولات التي حصل عليها أثناء مسيرته الكروية يكافح الهدافون من مختلف الأندية للفوز بلقب هداف الدوري ، سنتعرف على ذلك عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .
من هو الهداف التاريخي للدوري السعودي
هداف الدوري السعودي التاريخي هو اللاعب السعودي ماجد عبد الله الذي سجل 189 هدفاً رسمياً في الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة نشاطه من عام 1977 حتى عام 1997. كما يعتبر ماجد عبد الله من أعظم مهاجمي غرب آسيا على الإطلاق. الوقت، وقضى كامل مسيرته في نادي النصر، وسجل 189 هدفًا في الدوري في مسيرة استمرت 21 عامًا، وخلال هذه الفترة أثبت النصر نفسه كواحد من القوى المهيمنة في الكرة السعودية والآسيوية، بقيادة عبد الله للهجوم، وعبدالله. كما أنهى صدارة هدافي الدوري السعودي ست مرات طوال مسيرته. حتى اعتزال ماجد عبدالله كرة القدم عام 1998.
سيرة ماجد عبدالله
وتمثلت سيرة الهداف التاريخي ماجد عبدالله بالمعلومات الموثقة التالية
- الاسم الكامل ماجد احمد عبدالله محمد.
- اسم الأب احمد عبدالله.
- تاريخ الميلاد 1 نوفمبر 1959 م.
- مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.
- العمر الحالي 62 سنة.
- الجنسية سعودي الجنسية.
- الارتفاع 1.88 م (6 قدم 2 بوصة).
- مركز اللعب مركز الهجوم.
- مسيرة الشباب من 1975 حتى 1977 (بالنصر).
- حياته المهنية من 1977 حتى 1998 (بانتصار).
- المنتخب الوطني أول منتخب سعودي.
- تاريخ التقاعد 20 ذو الحجة 1418 هـ (1998 م).
- معرف اللاعب يمكن الوصول إلى معرف اللاعب “”.
أفضل هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ
ترتيب أفضل الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين على مدار تاريخ الكرة السعودية حتى الآن كما هو موضح في الجدول التالي
|تصنيف
|لاعب
|النادي
|سنوات
|أهداف
|1
|ماجد عبدالله
|نادي النصر
|1977-1997
|189
|2
|ناصر الشمراني
|نادي الوحدة، نادي الشباب، نادي الهلال، نادي الاتحاد
|2003-2022
|167
|3
|عمر السومة
|نادي الاهلي لكرة القدم
|2014–
|144
|4
|فهد الحمدان
|نادي الرياض
|1987-2002
|120
|5
|ياسر القحطاني
|نادي القادسية نادي الهلال
|2002-2022
|112
|6
|محمد السهلاوي
|القادسية نادي النصر نادي الشباب نادي التعاون
|2005-2022
|111
|7
|سامي الجابر
|نادي الهلال
|1989-2007
|101
|8
|حمزة ادريس
|نادي أحد، نادي الاتحاد
|1992-2007
|96
|9
|عبيد الدوسري
|نادي الوحدة، النادي الأهلي
|1996-2005
|93
|10
|عبد الرزاق حمدالله
|نادي النصر، نادي الاتحاد
|2022–
|87
ملاحظة اللاعب الذي يظهر اسمه بخط عريض، نشط حاليًا.
أفضل هدافي الدوري السعودي الأجنبي
قائمة أفضل هدافي الدوري السعودي للمحترفين من غير السعوديين كما هو موضح في الجدول التالي
|تصنيف
|لاعب
|النادي
|أهداف
|1
|السوري عمر السومة
|الاهلي
|117
|2
|المغربي عبد الرزاق حمدالله
|فوز
|52
|3
|البرازيلي فيكتور سيموس
|الاهلي
|52
|4
|البرازيلي كارلوس إدواردو
|هلام
|52
|5
|البرازيلي التون
|النصر، الفاتح، القادسية سابقاً، والوحدة حالياً
|51
|6
|الكونغولية دوريس سالومو
|الفتح
|41
|7
|الأرجنتيني سيباستيان تيغالي
|الاتفاق والشباب السابق
|40
|8
|الغيني إسماعيل بانجورا
|رائد وفرع سابق
|37
|9
|الفرنسية Bafetimbi Gomis
|الهلال
|35
|10
|البرازيلي بسمارك
|سابقا نجران والقادسية
|35
هداف الدوري السعودي 2022
احتل أوديون إيغالو المرتبة الأولى في جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وترتيب هدافي الموسم الماضي 2022 كما هو مبين في الجدول التالي
|تصنيف
|لاعب – النادي
|أهداف
|1
|أوديون إغالو – الهلال / الشباب
|22
|2
|رومارينهو – الاتحاد
|20
|أندرسون تاليسكا – انتصار
|20
|3
|ليندر توامبا – التعاون
|18
|4
|عبد الرزاق حمدالله – الاتحاد / النصر
|15
|5
|كارلوس – يونغ
|13
|6
|موسى ماريجا – الهلال
|13
|إميليو زيلايا – داماك
|13
|7
|كريم البركاوي – الرائد
|13
|8
|فراس البريكان – شباب
|11
قائمة الهدافين في الدوري السعودي حسب الموسم
قائمة الفائزين بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين بحسب كل موسم على حدة كما هو مبين في الجدول التالي
|الموسم
|المسجل
|النادي
|أهداف
|1975-1976
|محمد سعد العبدلي
|نادي النصر
|13
|1976 – 77
|ناصر عيد
|القادسية
|12
|1977-78
|خوجالي معتمد
|الاهلي
|14
|1978-1979
|ماجد عبدالله
|فوز
|18
|1979-80
|ماجد عبدالله
|فوز
|17
|1980-81
|ماجد عبدالله
|فوز
|21
|1981-82
|خالد المعجل
|شاب
|22
|1982-83
|ماجد عبدالله
|فوز
|14
|1983-84
|حسام ابو داود
|الاهلي
|14
|1984-85
|هذال الدوسري
|الهلال
|15
|1985–86
|ماجد عبدالله
|فوز
|15
|1986 – 87
|محمد السويدي
|الاتحاد
|17
|1987 – 1988
|خالد المعجل
|شاب
|12
|1988-89
|ماجد عبدالله
|فوز
|19
|1989-90
|سامي الجابر
|الهلال
|16
|1990-1991
|فهد المحلال
|شاب
|20
|1991-1992
|سعيد العويران
|شاب
|16
|1992-1993
|سامي الجابر
|الهلال
|18
|1993-1994
|موسى نداو
|الهلال
|15
|1994-95
|فهد الحمدان
|الرياض
|15
|1995-96
|اوهين كينيدي
|فوز
|14
|1996-1997
|احمد بهجة
|الاتحاد
|21
|1997-1998
|سليمان الحديثي
|نجمة
|15
|1998-1999
|عبيد الدوسري
|وحدة
|20
|1999-00
|حمزة ادريس
|الاتحاد
|33
|2000-01
|باولو دا سيلفا
|الاتفاق
|13
|2001-2002
|وادي داين
|الرياض
|10
|2002–03
|كارلوس تينوريو
|فوز
|15
|2003–04
|جودوين اترام
|شاب
|15
|2004-05
|سيرجيو ريكاردو
|الاتحاد
|15
|2005-06
|عيسى المهياني
|وحدة
|16
|2006-07
|جودوين اترام
|شاب
|13
|2007–08
|ناصر الشمراني
|شاب
|18
|2008-09
|ناصر الشمراني وهشام بوشروان
|اتحاد الشباب
|12
|2009-10
|محمد الشلهوب
|الهلال
|12
|2010-11
|ناصر الشمراني
|شاب
|17
|2011-12
|ناصر الشمراني فيكتور سيموس
|الشباب الأهلي
|21
|2012-13
|سيباستيان تيغالي
|شاب
|19
|2013-14
|ناصر الشمراني
|الهلال
|21
|2014-15
|عمر السومة
|الاهلي
|22
|2015–16
|عمر السومة
|الاهلي
|27
|2016-17
|عمر السومة
|الاهلي
|24
|2017-18
|روني فرنانديز
|الفيحاء
|13
|2022-19
|عبد الرزاق حمدالله
|فوز
|34 (قياسي)
|2022-20
|عبد الرزاق حمدالله
|فوز
|29
|2022 – 21
|بافيتيمبي جوميز
|الهلال
|24
|2022 – 22
|أوديون إيغالو
|الهلال، الشباب
|24
قائمة هدافي المنتخب السعودي
ترد أسماء اللاعبين الذين فازوا بلقب “هداف المنتخب السعودي” بالترتيب كما هو مبين في الجدول التالي
|تصنيف
|لاعب
|أهداف
|المشاركات
|سنوات اللعب
|1
|ماجد عبدالله
|71
|116
|1978-1994
|2
|سامي الجابر
|46
|156
|1992-2006
|3
|ياسر القحطاني
|42
|112
|2002-2013
|4
|عبيد الدوسري
|41
|94
|1994-2002
|5
|طلال المشعل
|32
|60
|1998-2006
|6
|خالد مسعد
|28
|114
|1988-1998
|محمد السهلاوي
|28
|42
|2010 إلى الوقت الحاضر
|7
|فهد المحلال
|26
|87
|1992-1999
|8
|سعيد العويران
|24
|75
|1992-1998
|ابراهيم سويد
|24
|86
|1997-2005
وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو هداف الدوري السعودي التاريخي ، و قائمة هدافي المنتخب السعودي ، و قائمة الهدافين في الدوري السعودي حسب الموسم ، أفضل هدافي الدوري السعودي الأجنبي .