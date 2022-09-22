من هو هشام سليم ويكيبيديا، هشام سليم هو واحد من ابرز الشخصيات المصرية الذي تمت شهرته الكبيرة بمختلف انحاء الدول العربية، كونه عمل على تقديم مجموعة كبيرة من الافلام والمسلسلات الراقية التي تضم المشاهد الكوميدية والاثارة والغموض وتحتوي على العديد من الموضوعات المتنوعة، واصبح واحد من المشاهير في جمهورية مصر العربية ويتساءل الملايين من متابعين حول معرفة من هو هشام سليم ويكيبيديا.

هشام سليم ويكيبيديا

النجم المصري هشام سليم هو من الممثلين البارعين في مجالات الفنية المتنوعة، ويكون نجل اللاعب الشهير صالح سليم، تخرج هشام سليم في كلية السياحة والفنادق بجامعة الحلوان، وظهر ببداية شهرته كم خلال تقديمه لدور فاتن حمامة في فيلم الإمبراطورية ميم من اخراج الفنان حسين كمال، ولد هشام سليم في اليوم السابع والعشرون من شهر يناير لعام 1958 ميلادي.

هشام سليم السيرة الذاتية

الممثل الكبير هشام سليم يمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء الدول العربية، لذا اصبح اهتمام العديد في معرفة بعض المعلومات والتفاصيل التي تدور حول هذا الفنان، وتكون معلوماته من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي :

الاسم : هشام محمد سليم .

تاريخ الميلاد : 1985/1/27 ميلادي.

محل الولدة : في محافظة القاهر _ مصر .

الجنسية : يحمل الجنسية المصرية .

المهنة : ممثل أفلام ومسلسلات وبرامج تلفازية .

اللغة : عربية باللهجة المصرية .

اعمال الفنان هشام سليم

الفنان المصري الكبير هشام سليم عمل على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية الرائعة، الذي من خلالها حقق الشهرة الكبيرة بمختلف انحاء الدول العربية، ويهتم الكثير في معرفة اعمال هذا الفنان وهي كالتالي:

بين عالمين .

كلمة سر .

اسم مؤقت .

قصص الحيوان في القرآن .

اختفاء سعيد مهران .

حرب الجواسيس.

في ايد امينة .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول الفنان المصري هشام محمد صالح سليم الذي يعتبر من اشهر الفنانين في الجمهورية العربية المصرية، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في معرفة من هو هشام سليم ويكيبيديا.