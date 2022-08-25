من هو هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي الجديد؟، هشام عز العرب شغل هشام عز العرب العديد من المناصب الإدارية في البنوك التجارية وغيرها من عام 2002 ، حيث كان يشغل منصب في بنك جي مورجان وكان الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي المصري وكان عضوا للمجلس الاستشاري لمؤسسة ماستر كارد العالمية، حصل هشام عز العرب على العديد من الجوائز في افريقيا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص في حفل تم اقامته مع قطاع الخدمات المالية في الشرق الاوسط، استقال هشام عز العرب من منصبه التجاري في البنك التجاري في اكتوبر 2020.

من هو هشام عز العرب

بدا هشام عز العرب بحياته المهنية بعد تخرجه من جامعه القاهرة عام 1967 ما جعله يتمتع بخبره كبيره تجعل منه يشغل منصب العضو المنتدب لبنك جي بي مورجان في لندن، ثم انتدابه عضو لبنك لندن الدولي، حاز على العديد من الجوائز في افريقيا والشرق الاوسط ككل وفي مصر خاصة، حيث كان من امهر المصرفيين المحترفين في العالم.

من هو عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي الجديد؟

تم انتخاب هشام عز العرب رئيسًا لمجلس اتحاد بنوك مصر في 2013 وكان اول رئيسًا لبنك قطاع خاص يشغل هذا المنصب، وتم انتخابه مره اخرى في الدورة الجديدة في عام 2017 لمده ثلاث سنوات، بحسب خبراته الكبيرة في النقد المصري والخبرات المالية الكبيرة التي تلقاها في امريكا وفي عمله في لندن.

محافظ البنك المركزي الجديد؟

ومن المناصب التي شغلها هشام عز العرب، تولى منصب مدير المجلس الاستشاري في افريقيا والشرق الاوسط لشركة ماستر كارد منذ 2007 كان العضو الرئيسي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، حيث قدم العديد من الخدمات المميزة والتي جعلت منه عضو في مجلس امناء الجامعة الأمريكية في القاهرة، و قام بإنشاء بنك تجاري في 2010 حتى يقلل من معاناة الاطفال في مصر واصبح هشام عز العرب هو اول رئيس ومدير لمجلس مؤسسة البنك التجاري.

كان هشام عز العرب من أبرز الشخصيات التي جعلت اسمًا بارزًا لمصر في الأونة الاخيرة وشغل العديد من المناصب التي دعلت منه محط بحث للكثير من الاشخاص.