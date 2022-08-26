من هو هشام عز العرب ويكيبيديا وكم ثروته وزوجته، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اسم رجل الاعمال هشام عز العرب حيث انتشر اسمه بكثرة في هذه الأوقات، فهو يعتبر من أبرز الشخصيات المشهورة في مجال البنوك والأعمال المصرفية كما شغل العديد من المناصب في جمهورية مصر العربية، ومن خلال مقالنا التال سوف نتعرف على من هو هشام عز العرب ويكيبيديا وكم ثروته وزوجته، تابعونا.

ولد هشام عز العرب في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، كما أنه شغل الكثير من المناصب في مصر كما أنه يملك أيضا شعبية كبيرة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، كما أنه يعد من مواليد عام 1955 أي أنه يبلغ من العمر سبعة وستين عاما، وبالإضافة إلى ذلك شغل مناصب عالية على مستوى كبير ومهم في مجموعة دويتشه بنك، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في البنك التجاري الدولي منذ عام 2002. ويعد من أبرز الشخصيات المشهورة في مجال الاقتصاد في جمهورية مصر العربية وفي كافة أرجاء العالم العربي، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بهشام عز العرب من الاتي:

الاسم: أمين هشام محمد عز العرب.

مكان الولادة: مدينة القاهرة في مصر.

العمر: 67 عاماً.

تاريخ الولادة: 1955 م.

الجنسية: مصري.

مكان الإقامة: القاهرة.

من هي زوجة هشام عز العرب

يعد من الشخصيات المحافظة المهمة، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر من أغنى الشخصيات في مصر، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ثروته الإجمالية وعلاوة على ذلك بدأ مسيرته المهنية كرجل اقتصادي منذ عام 1977 ميلادي، وذلك بعد أن تخرج من كلية الاقتصادي في جامعة القاهرة ليبدأ مسيرة مليئة بالنجاحات ومجموعة كبيرة من المناصب الهامة والبارزة، حيث إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن هوية زوجته، كما يفضل أن تبقى حياته الشخصية بعيدة عن عيون الوسائل والصحف الإخبارية، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر من أهم الشخصيات الاقتصادية المحبوبة في جمهورية مصر العربية، كما أنه يمتلك خبرة واسعة وكبيرة في مجال الاقتصاد والمصارف.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم من هو هشام عز العرب ويكيبيديا وكم ثروته وزوجته، وتحدثنا عن السيرة الذاتية له وعن بعض المعلومات الخاصة به.