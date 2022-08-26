من هو والد ابراهيم تاتلس ، قد أثار تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بحياة الشخصية للمطرف والفنان التركي إبراهيم تاتليس والذي يعد من المطربين المشهورين داخل تركيا ، ، حيث حظية على شعبية كبيرة واسعة جدًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، سنتعرف عبر سطورنا على إبراهيم تاتليس، بالإضافة إلى من هو والده ، تابعوا معنا .

من هو ابراهيم تاتلز من ويكيبيديا

يعتبر المطرب والفنان التركي إبراهيم تاتليس من أشهر الفنانين في تركيا على الإطلاق، حيث امتدت مسيرته الفنية لنحو 5 عقود، حيث بدأت مسيرته الفنية عام 1970 م، والجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم تاتليس ماهر في الفن. قام بأداء الفنون الشعبية التركية التي أنتج من خلالها أكثر من 42 ألبومًا، بالإضافة إلى برنامجه الفني المهم المسمى Ibo Show، وأشهر أعمال إبراهيم تاتليسيس هو ألبوم Ayağında Kundura Selam Olsun.

سيرة إبراهيم تاتليس

يمكن الاطلاع على أهم المعلومات المتعلقة بالفنان التركي إبراهيم تاتليس من خلال النقاط التالية

الاسم والنسبة إبراهيم تاتليسيس – بالتركية “إبراهيم تاتليسيس”.

والده أحمد تاتلز.

والدته ليلى ثرثرة.

اسم مستعار الإمبراطور – إيبو.

مولود 1 يناير 1952.

مكان الميلاد سفاريق – أورفة – تركيا.

العمر 70 سنة.

الجنسية تركية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية غير معروف.

اللغة الرسمية التركية – الكردية.

المهنة مغني – ممثل – ملحن.

سنوات من النشاط ظهر تاتليس فنيا عام 1970 – حتى الآن.

من هو والد ابراهيم تاتلز

والد إبراهيم تاتليس هو أحمد تاتليس، حيث ولد إبراهيم تاتليس لأب تركي وأم من الجنسية والأصل التركي، مسلمون بالدين في سيفاريك، أورفا، تركيا، في الأول من يناير 1952 م، والجدير بالذكر أن إبراهيم بدأ تاتليس مسيرته الفنية عام 1970 م. وما زالت أعماله الفنية مستمرة حتى الآن.

من هي زوجة ابراهيم تاتليس

أشارت العديد من المصادر المقربة من الفنان إبراهيم تاتليس، إلى أنه تزوج خمس مرات من خمس نساء تركيات، وهن

قاضي تاتليس كان لديهم 3 أطفال، “كولدن – كولشن – أحمد”.

بريهان سافاس لدينا ابنتان ملك- زبيدة.

تونة دريا أنجبا إيدو.

إيشيل جيتاك كان لديهم طفلان، ديلان.

كول يلدز كان لديهم حيوان أليف.

ما حقيقة موت إبراهيم تالس

وردت أنباء عديدة تفيد بوفاة المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتليس، إلا أن مصادر مقربة منه نفت هذا الخبر. أي معلومات رسمية تتعلق بحالته الصحية، وعندما يتم الإعلان سنزودك بآخر وأهم الأخبار.

حسابات إبراهيم تاتلس على مواقع التواصل الاجتماعي

للمطرب والمنتج والكاتب التركي إبراهيم تاتليس عدد من الحسابات الرسمية والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن الوصول إلى هذه الحسابات مباشرة من خلال النقاط التالية

لمتابعة الفنان التركي ابراهيم تاتليس على الفيسبوك “.

لمتابعة الفنان التركي إبراهيم تاتليس على تويتر “.

لمتابعة الفنان التركي ابراهيم تاتليس على موقع يوتيوب “.

لمتابعة الفنان التركي ابراهيم تاتليس على انستجرام “.

لمتابعة الفنان التركي إبراهيم تاتليس على سبوتيفي “.

لمتابعة الفنان التركي إبراهيم تاتلس على ديزر “.

من هو والد ابراهيم تاتلس ، هو أحد أبرز الشخصيات الفنية التي حظيت على إهتمام الملايين من المعجبين اخل الوطن العربي ، ويعد من المطربين الذين حققوا نجاحات كبيرة داخل عالم الفن والغناء ، ويعتبر والد إبراهيم تاتليس هو أحمد تاتليس .