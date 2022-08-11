من هو والد حبيبة العبدالله السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول التعرف على والد حبيبة العبدالله ، حيث عرفت حبيبة العبدالله وهي أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في الخليج العربي، تتمتع حبيبة بقاعدة جماهيرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويرجع ذلك الى الأسلوب الرائع الذي تقدمه في المجال الاعلامي ، تابعوا معنا .

من هي حبيبة العبد الله – ويكيبيديا

حبيبة العبد الله صحفية ومدونة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من أصل يمني وتحمل الجنسية الكويتية. ولدت وترعرعت وترعرعت في دولة الكويت عام 1986 م. دخلت حبيبة المجال الإعلامي عندما تلقت مكالمة هاتفية من التلفزيون الكويتي ترشحها لتقديم برنامج شعبي “شرق 2014”، وهي من أوائل البرامج التي تقدمها بعد أن توقفت عن الظهور في التلفزيون لعدة سنوات، وبعد ذلك. أنها قدمت الكثير من البرامج المتنوعة، ووجدت هذه فرصة كبيرة لإكمال تعليمها الإعلامي، وفازت بالعديد من الجوائز كأفضل مذيعة، بالإضافة إلى عملها ككاتبة سيناريو في السينما الكويتية.

سيرة حبيبة العبد الله

حبيبة العبد الله من أشهر الإعلاميات في الخليج العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل حبيبة العبد الله.

الاسم المستعار حبيبة العبد الله.

تاريخ الميلاد 27 أبريل 1986 م.

مكان الميلاد ولدت حبيبة في الكويت.

محل الإقامة الحالي تعيش في الجابرية / دولة الكويت.

العمر 36 سنة.

الجنسية كويتي.

الأصول دولة اليمن.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج عبدالله التركماني.

عدد الاطفال انجبت 3 اطفال عبد الحميد، سليمان، شاهين.

التحصيل الأكاديمي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

المهنة صحفي وكاتب ومدون.

اللغة الأم العربية.

اللغات الإنجليزية.

سنوات من النشاط بدأت حبيبة مسيرتها الإعلامية من عام 2010 م حتى الوقت الحاضر.

من هو والد حبيبة العبد الله – ويكيبيديا

لم تذكر حبيبة أي معلومات شخصية تتعلق بوالدها، وما هو معروف عنه أن أصوله تعود إلى دولة اليمن وتوفي عام 2022 م، وتتذكر حبيبة كل لحظة من والدها رغم مرور السنين. منذ وفاته، معبرة عن اشتياقها له في كل لحظة من خلال لمس الكلمات. كتبت ذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ذكرت حبيبة كل التفاصيل وكيف وقف والدها إلى جانبها، وساعدها في إكمال دراستها الجامعية، وشجعها في كل خطوة تخطوها، إذ اعتبرت والدها صفة لها. الصبر وتحمل الصعوبات والعمل لأبنائه.

زوج حبيبة العبد الله

زوج حبيبة العبد الله هو عبدالله التركماني ممثل الجنسية الكويتية. ولد ونشأ في دولة الكويت عام 1981 م. درس التركماني مجال الفن والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ عمله الفني التلفزيوني في بداية الألفية وله العديد من الأعمال الدرامية، تعرف الفنان عبد الله علي حبيبة بعد أن كان ضيفا على أحد برامجها؛ ومنذ ذلك الحين نشأت بينهما قصة حب، وتحول هذا الحب إلى زواج رسمي، في عام 2016 م، وكانت نتيجة هذا الزواج أنها أنجبت منه 3 أطفال.

حبيبة العبد الله انستغرام

الإعلامية حبيبة العبد الله، لها حساب عبر إنستجرام، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 200 ألف متابع، ومن خلاله تشارك العديد من الصور لها مع زوجها وأولادها، وصور توثق رحلاتها السياحية الصيفية. أنها استقبلت أكثر من دولة عربية، ويمكنك متابعة الإعلامية حبيبة. العبد الله عبر حسابها على انستجرام.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول من هو والد حبيبة العبدالله السيرة الذاتية ، والتي عرفت من الأعلامين البارزين في دول الخليج العربي ، و دون خوف أو تردد تزوجت شخصية من داخل الوسط الفني ، تعرفنا على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.