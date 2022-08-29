من هو وحيد bld ويكيبيديا، الشاب الكوميدي وحيد bld هو من أشهر صانعي المحتوى الكوميدي عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتميز بمحتواه الكوميدي الجذاب الذي عرف عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي ويتابعه عدد كبير من الأشخاص حول العالم.

من هو وحيد bld ويكيبيديا

يعرف وحيد bld بأنه وحيد بالعيدي وهو نجل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون ولد وحيد في الجزائر ويحمل الجنسية الجزائرية وأعيش حاليا في دبي وينتمي إلى الديانة الإسلامية وهو من أشهر وأبرز صانع المحتوى في العالم ويعتبر من أبرز الشباب الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وحطم الرقم القياسي من خلال مقطع فيديو له نشره عبر صفحة الويب وقد ظهر في برنامج تلفزيوني على قناة الآن في دبي وناقش أهدافه وسبل نجاحه.

وحيد bld السيرة الذاتية

وحيد عبد المجيد تبون من أشهر وأنشط الكوميديين عبر منصات التواصل الاجتماعي حصل على عدد كبير من المتابعين خلال السنوات الماضية وعليكم السيرة الذاتية الخاصة بوحيد:

الاسم : وحيد عبد المجيد تبون.

: وحيد عبد المجيد تبون. اسم الأب : الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تاريخ ميلاده : ولد في 9 تموز عام 1998م.

: ولد في 9 تموز عام 1998م. عمره : يبلغ من العمر 24 عام.

: يبلغ من العمر 24 عام. جنسيته : يحمل الجنسية الجزائرية.

: يحمل الجنسية الجزائرية. الإقامة : يقيم في دبي.

: يقيم في دبي. اللغة : اللغة العربية.

: اللغة العربية. اللغات الأخرى : العربية والفرنسية والإنجليزية.

: العربية والفرنسية والإنجليزية. الديانة: يعتنق الديانة الإسلامية.

كم عمر وحيد bld

يبلغ وحيد تبون من العمر 24 عاما وهو من مواليد 9 يونيو لعام 1998 وهو نجل رئيس الجزائري يقيم في الإمارات العربية حاليا، وقد حطم الرقم القياسي عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال فيديو نشره عبر صفحة اليوتيوب وقد كسب قلوب الملايين من الناس بسبب محتواه الرائع عبر منصة اليوتيوب.

ما هي ديانة وحيد باد

ينتمي الكوميدي وحيد bld إلى الديانة الإسلامية ووالده هو الرئيس السابق لجمهورية الجزائر الذي أكسبه شهره واسعة وأنصار في كافة الوطن العربي ويمتلك وحيد محبين ومتابعين من كافة أنحاء العالم وله حساب عبر منصه الانستغرام يتابعه حوالي 846000 متابع.

وحيد bld هو من أشهر صانعي المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي اشتهر بالفيديوهات الرائعة والكوميدية عبر منصه اليوتيوب واستطاع كسب قلوب الناس عبر محتواه الرائع.