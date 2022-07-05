من هو وزير الاستثمار السعودي، هناك العديد من الأخبار التي تتعلق بوزير الاستثمار السعودي، فجميع المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي بدءوا بالبحث عن من هو من هو وزير الاستثمار السعودي، فهو من أحد المهندسين السعوديين الذين عاشوا في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا هذا سوف نذكر لكم من هو وزير الاستثمار السعودي، تابعونا
خالد الفالح السيرة الذاتية
يعتبر المهندس خالد الفالح هو وزير الاستثمار الحالي في المملكة العربية السعودية،ويرغب الكثير من الاشخاص البحث عن السيرة الذاتية له، وسوف نذكرها لكم من الاسفل:
- الاسم الكامل: خالد بن عبد العزيز الفالح.
- الاسم بالإنجليزية: Khaled A. Al-faleh
- تاريخ الميلاد: في عام 1960م.
- مكان الميلاد: مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
- العمر: 62 عاماً.
- محل الإقامة: مدينة الظهران في السعودية.
- الجنسية: السعودية.
- الديانة: الإسلام.
- الحالة الاجتماعية: متزوج.
- اسم الزوجة: نجاح الغراوي.
- عدد الأبناء: ولدان وثلاث بنات.
- اللغة الأم: العربية.
- اللغات الأخرى: الإنجليزية.
- المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس والماجستير.
- المنصب الحالي: وزير الاستثمار السعودي.
- تاريخ التعيين: 25 فبراير/ شباط 2020– حتى الوقت الحالي.
المناصب التي حاز عليها خالد الفالح
تولى المهندس خالد الفلاح عدد كبير من المناصب خلال مسيرته العملية، ومن أبرز هذه المناصب:
- في الوقت الحالي فهو يشغل منصب وزير الاستثمار السعودي وذلك منذ العام 2020.
- تولى وظيفة رئيس شركة بترون، وهي من مشروع مشترك بين أرامكو وشركة البترول الوطنية الفلبينية في عام 1999.
- تم تعيينه نائبا لرئيس أرامكو لقطاع تطوير الأعمال الجديدة في مطلع عام 2003.
- تم تعيينه نائبا لرئيس للتنقيب، ثم عينالناىب الاعلى لرئيس اعمال الغاز في العام 2004.
- تم تعيينه نائبا للرئيس التنفيذي للأعمال في شركة أرامكو خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2008.
- كان يعمل منذ العام 2008 كعضو مؤسس في مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
- تم تعيينه رئيسا وكبير الإداريين التنفيذيين في المملكة العربية السعودية في العام 2009.
- تم تعيينه وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية في عام 2016.
تويتر خالد الفالح
يمتلك المهندس وزير الاستثمار السعودي خالد الفلاح حسابا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ويملك عدد كبيرا من المتابعين ما يقدر حوالي 527 ألف متابع، ويقوم بنشر جميع الصور والاشياء الخاصة به على تويتر “من هنا“.