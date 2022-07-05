من هو وزير الاستثمار السعودي، هناك العديد من الأخبار التي تتعلق بوزير الاستثمار السعودي، فجميع المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي بدءوا بالبحث عن من هو من هو وزير الاستثمار السعودي، فهو من أحد المهندسين السعوديين الذين عاشوا في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا هذا سوف نذكر لكم من هو وزير الاستثمار السعودي، تابعونا

خالد الفالح السيرة الذاتية

يعتبر المهندس خالد الفالح هو وزير الاستثمار الحالي في المملكة العربية السعودية،ويرغب الكثير من الاشخاص البحث عن السيرة الذاتية له، وسوف نذكرها لكم من الاسفل: