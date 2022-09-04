من هو وكيل سيفورا الكويت، تعد سيفورا مجموعة متاجر فرنسية والتي تكون منتشرة في الكثير من الدول حول العالم والتي تهتم بمجال الازياء والتجميل وهي من العلامات التجارية البارزة والمشهورة في العالم وتم انشاء مجموعة سيفورا في باريس سنة 1970م وتفرع منها عدة فروع حول العالم وبالتالي فان لمجموعة سيفورا في الشرق الاوسط حوالي قرابة 30 فرعًا والتي تكون اغلبها بالخليج العربي.

ما هي سيفورا ويكيبيديا

سيفورا هو الاسم الشائع لسلسلة متاجر فرنسية في عدة دول حول العالم تهتم بعالم العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وهي من أقوى التجارية العالمية، وتقدر بحوالي 3000 علامة تجارية. – المكياج – منتجات وأدوات العناية بالجسم والبشرة – طلاء الأظافر – أدوات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل)، تأسست الشركة لأول مرة خلال العام في ليموج عام 1970 م، ومقرها الرئيسي في عاصمة التجميل باريس.

من هو وكيل سيفورا في الكويت

تعتبر فروع سيفورا في الكويت شركات تابعة مباشرة للشركة الأم وهي تابعة مباشرة لممثلي الشركة في الشرق الأوسط. مؤسس الشركة الأم حتى عام 1993، قبل دمج الشركة مع سلسلة العطور التي تحمل الاسم الحالي للشركة، جاء بفكرة تجربة “خدمة المساعدة الذاتية” في مجال مبيعات سيفورا، حيث فصلت الشركة نفسها عن مراكز البيع بالتجزئة بتشجيع من العملاء، و West Sephora فروعها في الشرق الأوسط والتي وصلت إلى 44 فرعًا حول العالم.

وكيل سيفورا في الشرق الأوسط

سيفورا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قسمان إقليميان لشركة سيفورا الأم، حيث افتتح بيير فايارد المركز في الشرق الأوسط في عام 2006. تقدم سيفورا الشرق الأوسط، ومقرها في دبي، خدمات الشركة الأم بنفس الجودة وفقًا لتجارة التجزئة الحديثة بيئة متوافقة مع التقنيات الحديثة، تم افتتاح أول فرع باسم سيفورا الشرق الأوسط وكان في البحرين عام 2007 م وحتى اليوم، فروع سيفورا في الشرق الأوسط لديها ما يقرب من 30 فرعًا، معظمها في دول الخليج العربي. يرأس سيفورا الشرق الأوسط غيوم موت، الذي شغل هذا المنصب منذ مارس 2022.

فروع ومواقع سيفورا في الكويت

توجد أربعة فروع رئيسية تتبع مباشرة للشركة الأم في دولة الكويت، وهي كالتالي

سيفورا الري ويقع في محافظة الفروانية – مدينة الري – مجمع الأفنيوز / المرحلة الثانية – الدور الأرضي.

سيفورا الزهراء وتقع في محافظة حولي مدينة الزهراء – مجمع 360 على الدائري السادس – جنوب مدينة السرة.

سيفورا العقيلة مدينة الكويت، مبنى ذا جيت مول.

سيفورا شرق شرق العاصمة، الكويت، مبنى مجمع العاصمة.

معلومات الاتصال سيفورا

يمكن الاتصال بفروع سيفورا في الكويت لمشروع سيفورا في الشرق الأوسط بإحدى الطرق المباشرة التالية

هاتف +965 22597780 الموقع الرسمي لسلسلة سيفورا ““.

سيفورا فيسبوك ““.

سيفورا تويتر “.

سيفورا إنستغرام ““.

منتجات وأسعار سيفورا

توفر الشركة الأم وفرعها في سيفورا الشرق الأوسط العديد من المواقع الإلكترونية التي تتيح للعميل التواصل مباشرة مع الموقع، إما للاطلاع على أسماء وأنواع ومميزات المنتجات المتوفرة في المراكز، أو لعرض قائمة أسعارها حسب عملة البلد الذي يوجد فيه العميل. فيما يلي قائمة بأهم فروع سيفورا الشرق الأوسط المنطقة العربية التي تقدم خدمة التسوق المباشر عبر الإنترنت، وهي كالآتي

موقع سيفورا الكويت مباشرة.

موقع سيفورا الإمارات مباشرة.

سيفورا المملكة العربية السعودية Live ““.

موقع سيفورا قطر مباشرة.

سيفورا سلسلة متاجرة فرنسية والتي تعتبر من المتاجر العالمية الخاص بعالم مستحضرات الازياء والتجميل والعناية بالجسم والتي يكون مكانها الاساسي في باريس بدولة فرنسا والتي تاسست هذه السلسة عام 1970 م والتي انتشر منها الكثير من الفروع المتنوعة في العالم.