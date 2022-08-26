من هو وكيل فهد المولد ويكيبيديا ، قد أثار الهام العديد من الأفراد حول شخصية فهد المولد والذي يعد من أبرز الشخصيات التي حظيت على شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً داخل المملكة ، ويأتي ذلك الامر بعد قيامه بالمشاركات العديدة داخل الأندية والمنتخبات السعودية ، ويعد اللاعب فهد المولد من ابرز اللاعبين في نادي الاتحاد السعودي السابق ، وتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية حول التعرف على من هو وكيل فهد المولد ، تابعوا معنا .

من هو وكيل فهد المولد – ويكيبيديا

وكيل فهد المولد هو جراح الظفيري، المسؤول عن الأعمال الرياضية، ويحمل الجنسية السعودية، من مواليد المملكة العربية السعودية ويعتقد أنه في الخمسينيات من عمره. أما عن إقامته الحالية فيقيم بالعاصمة السعودية الرياض. يدير جراح شركة F16 للمقاولات والخدمات الرياضية، وأصبح وكيلاً للعديد من المدربين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وآخرهم اللاعب فهد المولد، حيث بذل جراح جهوداً كبيرة لإخراج فهد من المشكلة التي واجهها. سقطت. واتهم بتعاطي المنشطات في السنوات الاخيرة.

السيرة الذاتية لجراح الظفيري

وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بالوكيل الشخصي جراح الظفيري

الاسم الحقيقي جراح الظفيري.

اسم الأب غير معروف.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد في سبعينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

الإقامة الحالية الرياض / المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

الدرجة العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

اللغات الثانوية يجيد اللغة الإنجليزية.

المهنة وكيل اللاعب فهد المولد.

معلومات عن فهد المولد

فهد المولد لاعب كرة قدم سعودي من مواليد جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1994 م. يلعب فهد في نادي الاتحاد السعودي في الجناح المتقدم والمركز الهجومي. كما مثل فريقه في العديد من المناسبات المحلية والدولية. كانت مسيرته الرياضية فقط داخل الاتحاد السعودي حتى وصل إلى الاحتراف، فالتحق بالاحتراف بعد أن أتيحت له فرصة الانضمام إلى إعارة لموسم واحد لنادي ليفانتي الإسباني خلال عام 2022 م، مع محاولة المملكة اكتساب خبرة بعض اللاعبين في رابطة العالم.

قضية فهد المولد

وأعلنت السلطات السعودية، في السنوات الأخيرة، توقيف فهد المولد بتهمة تعاطي المنشطات، بعد ظهور عينة إيجابية من أحد اللاعبين الدوليين. صدور أي خبر رسمي، وإلا سيخضع للمساءلة القانونية، لكن الجراح أشار في الأيام الأخيرة إلى أن مركز التحكيم قرر تقليص فترة تعليق موكله عبر تغريدة احتفالية على حسابه على تويتر.

جراح الظفيري تويتر

يمتلك جراح الظفيري وكيل اللاعب فهد المولد حسابًا رسميًا على موقع تويتر، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 14 ألف متابع، ومن خلاله يشارك العديد من التغريدات المتعلقة بالأمور الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بـ اللاعب فهد المولد وحالته الأخيرة، بالإضافة إلى نشر أخبار متعلقة باللاعبين الدوليين، يمكنكم متابعة جراح الظفيري على تويتر.

فهد المولد تويتر

اللاعب في المولد لديه حساب رسمي عبر موقع تويتر، حيث بلغ عدد متابعيه قرابة مليون متابع، يشارك من خلاله العديد من التغريدات المتعلقة بالأخبار الرياضية وتأهل السعودية لكأس العالم، بالإضافة إلى التبريكات. المتعلقة بتأهل المملكة للنهائيات، ويمكنك متابعة اللاعب فهد المولد عبر تويتر “”.

من هو وكيل فهد المولد ويكيبيديا ، يعتبر الخبر الذي ظهر خلال الأوقات القليلة الماضية حول الوكيل للاعب فهد المولد ، والذي جاء كخبر مفرح لجمهور اللاعب فهد المولد ، والوكيل للاعب فهد المولد هو جراح الظفيري ، وهو وكيلاً للعديد من المدربين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم .