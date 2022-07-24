من هو ولد ناصر القصبي راكان السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو ولد ناصر القصبي راكان السيرة الذاتية والذي أثار الاهتمام من قبل المتابعين والمعجبين للفن الكوميدي ، إذ يعد ناصر القصبي من أشهر الكوميديين في الخليج العربي والعالم العربي بأسره ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

من هو ناصر القصبي – ويكيبيديا

ناصر القصبي فنان كوميدي سعودي الجنسية من مواليد 28 نوفمبر 1961 م ويبلغ من العمر 61 عاما. تخرج من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح الجامعي، وكانت بداية عمله في مسرحية (الخاسر). ) مع الفنان راشد الشمراني، إخراج رشدي سلام، واشتهر الفنان ناصر القصبي من خلال المسلسل الكوميدي (طاش ما طاش)، والذي تألف من ثمانية عشر جزءًا. مهند وإيمان.

من هو ابن ناصر القصبي راكان

راكان ناصر القصبي هو نجل الفنان الكوميدي ناصر القصبي، من مواليد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ووالدته الكاتبة الشهيرة بدرية عبد الله البشر، وإخوته مهند القصبي و. إيمان القصبي. اشتهر راكان نتيجة شهرة والده الفنان ناصر، خاصة بعد مسلسله الشهير (طاش ما طاش)، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى جمهور الوطن العربي كله، وبعد أن أنهى راكان دراسته الثانوية في السعودية. العربية، التحق بجامعة Full Cell بالولايات المتحدة الأمريكية في قسم صناعة السينما، وحضر والده حفل تخرجه من الجامعة، مؤكداً ثقته في ابنه في هذا المجال. .

سيرة راكان ناصر القصبي

من المعلومات الواردة عن راكان ناصر القصبي ما يلي

الاسم الكامل بالعربية راكان ناصر قاسم القصبي.

الاسم الكامل بالانجليزية راكان ناصر قاسم القصبي.

الديانة مسلم.

جنسيتي سعودية.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

اسم الأم بدرية البشر.

أسماء الأشقاء مهند، إيمان.

المؤهلات صناعة أفلام من جامعة Full Sale في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية.

أهم أعماله شارك في فقرة “أيام الطيب” عام 2013 م.

عمر راكان ناصر القصبي

لا يعرف عمر راكان ناصر القصيبي، أو سن أي من إخوته سواء إيمان أو مهند، حيث لا يشاركون حياتهم الشخصية الخاصة أمام وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن يكون كذلك. يذكر هنا أنه ولد في التسعينيات، وبالتالي فهو في العقد الثاني من عمره، وهو أيضًا الابن الأكبر لوالده، لذلك لُقّب ناصر القصبي بأبي راكان.

تويتر راكان ناصر القصبي

ينشط نجل الفنان الكوميدي ناصر القصبي راكان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكن تغريداته قصيرة ومختصرة تنشر من حين لآخر، ويمكن متابعتها من خلال الرابط الرسمي المباشر التالي “”.

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