من هو ياسين ابو كرش، ياسين أبو كرش الذي انتشر في الاواني الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب تقديمه لمحتوى كوميدي ساخر وهو الشاب التركي ياسين جنكيز المعروف باسم ياسين أبو كريش وعرف برقصه الفكاهي عبر منصة الإعلام وتم الاعتماد على اهتزاز كرشه في مختلف الفيديوهات، وهذا ما جعله يتابعه ملايين الأفراد وأصبح يرافق ملايين المشاهير وكان من بينهم الفنان محمد رمضان.

من هو ياسين أبو كرش ويكيبيديا

ياسين أبو كرش هو شاب تركي نجح عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيقات التيك توك والإنستغرام وكان ينشر مجموعة من الفيديوهات في الريف مثل البطاطس ويعتمد على اهتزاز كرشه بطريقة كوميدية وأصبح في الأواخر يتصور مع المشاهير مثل الشيف بوراك التركي ويعمل إعلانات التجارية لأشهر المطاعم في تركيا، حيث كانت مهاراته في اهتزاز كرشه تعطي له عدد كبير من المتابعين وهذا ما جعل شهرته واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى إن اشتهر وعرف في الوطن العربي وبعد ان رافق الممثلين والشخصيات المشهورة وزاره عدد من المطاعم أصبح يعمل إعلانات لهم وهذا ما شهره بصوره واسعه.

ياسين أبو كرش السيرة الذاتية

ياسين أبو كرش هو أحد الشباب الأتراك والناشرين عبر وسائل الإعلام ولديه عدد كبير من المتابعين ويقدم محتوى كوميدي وإليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم بالكامل: ياسين جنكيز.

اسمه في الشهرة: ياسين أبو كرش.

الجنسية: يحمل الجنسية التركية.

الإقامة: يقيم في دولة تركيا.

العمل: ناشط اجتماعي / مقدم إعلانات تجارية.

ياسين أبو كرش المسيرة المهنيه

اشتهر الشاب التركي ياسين أبو كرش من خلال عمله الكوميدي وحصل على ملايين المتابعين حول العالم وكان يشارك جمهوره فيديوهات عبر حسابه، اسمه الحقيقي وهو ياسين جنكيز وأصوله التركية ويعتبر من أنشط الشخصيات عبر منصة تيك توك والإنستغرام الذي يقدمها هي تحريك كرشه في المناطق الريفية حتى أن أصبح يقدم الإعلانات مع أشهر المقاهي والمطاعم في تركيا.

ياسين أبو كرش هو من الشخصيات الناجحه التي تقدم نشاط عبر وسائل الإعلام وكانت مهاراته اهتزاز كرشه وكسب المال من هذه المهارة وأصبح معروفا في الوطن العربي وفي تركيا أيضا.