من هو ياسين المهدي وليد ويكيبيديا، ياسين المهدي الذي تم تعيينه مؤخرا كرئيس الحكومة في الجزائر، حيث شهدت الجزائر العديد من القرارات الهامة في الشؤون الإدارية يوم الجمعة التاسع من سبتمبر لعام 2022 وتم إجراء التعديلات على الوزارات من أجل مكافحة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما أعلنه رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن عن تعيينات جديدة وأقاله بعض الوزراء من الحكومة وتم تعيين ياسين المهدي كرئيس جديد.

من هو ياسين المهدي ويكيبيديا

ياسين المهدي هو من مواليد 13 يونيو عام 1993 ويعتبر رجل سياسي جزائري وتم تعيينه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في اثنين يناير 2022 وزيرا لدى المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وتم تكلفه بالمؤسسات الناشئة وهي الوزارات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرا من قبل حكومة الرئيس تبون تعتبر الرئيس ياسين المهدي هو أصغر وزير في حكومة الجزائر.

ياسين المهدي السيرة الذاتية

ياسين المهدي من أكبر رجال السياسة في الجزائر وهو أصغر وزير تم تعيينه من قبل الحكومة واليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم ياسين المهدي.

الميلاد ولد في الثالث عشر من شهر يونيو لسنه 1993م.

العمر يبلغ من العمر 29 عاما.

المنصب وصل إلى مناصب مرموقة في الجزائر رغم صغر سنه.

المهنة تم تعيينه وزير المنتدى بلده وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والاقتصاد المعرفة.

المؤهلات العلمية حصل على التعليم الثانوي في مدينة معسكر.

درس البكالوريوس في شعبه علوم طبيعية خلال سنه 2011 م.

درس بكلية الطب في جامعة سي دي في العباس في الغرب الجزائري.

حصل على درجة الدكتوراه في الطب العام سنه 2018.

مناصب ياسين المهدي

لقد حصل ياسين المهدي على عدة مناصب خلال فترة حياته فقام بتأسيس شركة سمارت واليز خلال عام 2019، وعندنا في عده تشجيع الشركات وتحفيزها في الخدمات اللوجستية وتمكن خلال شهر ديسمبر من تأسيس شركة برأيت سلون جينز، تهتم هذه الشركة بالمعلومات الرائدة وتقديم محلول في كافة المجال التكنولوجيا المعلومات ومقرها في بريطانيا.

يعتبر ياسين المهدي من أبرز رجال السياسة في جمهورية الجزائر العربية حيث تم تعيينه في منصب جديد بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون على بعض التعيينات الوزارية والحكومية في الجزائر.