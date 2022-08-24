من هى مي الخرسيتي ويكيبيديا ، قد اثار تسائلات العديد من اتلأشخاص من رواد منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الاعلام حول معرفة اهم المعلومات التي تتعلق بمي الخرسيتي والذي أثار ضجة اعلامية متصدر لمحركات بحث جوجل خلال الأوقات الأخيرة ، ورصد أن الاعلامية المصرية والتي لديها الجنسية الامريكية يبحث عن اهم المعلومات حولها من قبل عدد كبير من معارضيها ، تابعوا معنا .

من هي مي الخريسيتي – ويكيبيديا

مي الخرسيتي إعلامية مصرية تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وبرز اسم مي مؤخرًا بسبب نشاطها المكثف عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعرض أعدادًا كبيرة من الفيديوهات المثيرة للجدل التي تنتهك الأخلاق الإسلامية والمجتمعية. القيم، والجدير بالذكر أن مي انتقلت إلى المملكة العربية السعودية في سن مبكرة، وسرعان ما انتقلت مع عائلتها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن مي حاصلة على درجة البكالوريوس في علم النفس وعلم الاجتماع، ودرجة الماجستير في الإدارة الجامعية من الولايات المتحدة الأمريكية.

سيرة مي الخريسيتي

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بمي الخرسيتي هي كالتالي

الاسم مي الخريسيتي.

تاريخ الميلاد غير معروف على وجه التحديد، لكن يرجح أنها ولدت في ثمانينيات القرن الماضي.

العمر في الأربعينيات من عمرها.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

الأطفال لا يوجد.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس في علم النفس وعلم الاجتماع – درجة الماجستير في إدارة الجامعة من الولايات المتحدة الأمريكية.

الإقامة الولايات المتحدة الأمريكية.

المهنة ورد أنها حاصلة على درجة الدكتوراه.

كم عمر مي الخرسيتي

العمر الدقيق لمي الخريسي غير معروف، لكن يرجح أنها في الأربعينيات من عمرها، ما يعني أنها ولدت في ثمانينيات القرن الماضي. مع حديثها في أمور كثيرة لا تتفق مع القيم الدينية والتعاليم والقيم والأدب العربي.

ما هي جنسية مي الخرسيتي

مي الخريسي من أصول مصرية وجنسية، بالإضافة إلى الجنسية الأمريكية، حيث تلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأمريكية، بدرجة الماجستير في الإدارة الجامعية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً من جامعة تكساس.

مي الخرسيتي والاتهامات الخطيرة التي وجهتها لترامب

وأثناء تفشي جائحة كورونا وجهت مي الخرسيتي اتهامًا صريحًا لدونالد ترامب بأنه هو من تسبب في تصنيع وانتشار هذا الفيروس، وهذا بالطبع أحدث ضجة كبيرة. قالت مي

من هى مي الخرسيتي ويكيبيديا ، تعتبر الاعلامية مي الخرسيتي والتي يعود اصلها الى الجنسية المصرية وهي تحمل الجنسية الامريكية أياضاَ قد أثارت جدلاً واسعاً في الوطن العربي نتيجة الاتهامات التي قامت بالتحدث عنها حول الرئيس السابقة دونالد ترامب ، كما تعرفنا على محتواها غير اللائق .