من هي آيدا القصي السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنانة الواعدة والوجه الجديد في المشهد الفني في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على آيدا القصي و السيرة الذاتية لها ، ويعد زيادة تلك التسائلات بعد منذ الإعلان عن بدء تصوير مسلسل قيامة الساحرات ويعد للنجمة آيدا القصي قاعدة جماهيرية كبيرة ، وتصدرت محركات البحث في الأوقات الماضية ، تابعوا معنا .

من هي عايدة القصي – ويكيبيديا

إيدا القصي هي منشئ محتوى وكاتبة وممثلة واعدة تحمل الجنسية السعودية. بدأت مسيرتها الفنية في عالم التمثيل خلال العام 2022 م، بالظهور على خشبة المسرح، وهو الأب الروحي للفن، والخطوة الأولى التي يجب على أي فنان القيام بها. أما بالنسبة للتلفزيون، فقد كان أول ظهور لها في عام 2022 ميلادي من خلال مسلسل “أوريم”، ولها مشاركات أخرى في مسلسل (إيال نوف – آخر ريال – فندق ديستنيز)، إلى جانب مشاركتها السينمائية اليتيمة من خلال الفيلم السعودي “. جن “جنباً إلى جنب مع الفنانة معن عبد الرحمن.

سيرة إيدا القصي

هناك بعض الغموض في بيانات السيرة الذاتية لعايدة القصي، ولكن من الممكن تحديد هويتها الشخصية وفقًا للمعلومات التالية المتداولة عنها، وهي

الاسم والنسبة إيدا القصي.

الاسم الانكليزي عيد القصي.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد ولدت إيدا في التسعينيات من القرن الماضي.

محل الميلاد ولدت عايدة في جدة.

العمر عايدة في الثلاثينات من عمرها.

الاقامة السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

دين الاسلام.

الوضع العائلي أعزب.

الأطفال لا يوجد.

المهنة كاتبة وممثلة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

سنوات العمل دخلت إيدا قصي عالم المسرح منذ عام 2022 – حتى اليوم.

كم عمر عيدا القصي

وتشير التقديرات إلى أن إيدا القصي في الثلاثينيات من عمرها، حيث ولدت في التسعينيات من القرن الماضي في مدينة جدة، حيث لا تزال المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية غامضة إلى حد ما. حسابات عايدة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، فهي شخصية عفوية وحيوية، صديقة اجتماعيًا وتحب التواصل مع الجمهور باستمرار دون وساطة، لكنها من ناحية أخرى شخصية غامضة من حيث الأسرة والحياة الخاصة.

إيدا القصي بطلة مسلسل قيامة الساحرات

أصبح اسم الفنانة الهواة إيدا القصي من أشهر الأسماء في المشهد الفني السعودي، بعد أن أعلنت مجموعة MBC السعودية عن إطلاق عمل سعودي جديد مصنف على أنه أكبر عمل تلفزيوني في الوقت الحاضر، في التي تتقاسم الأدوار الرئيسية فيها إيدا وشخصية أفصار والساحرة الفارسية وزميلتها سمية. رضا هو شخصية الساحرة العربية دوجا، التي تصارع في معركة انتقام وانتقام بتجنيد سحرة آخرين في تلك الحرب. تستند القصة إلى رواية الكاتب السعودي الشاب أسامة المسلم، وتدور أحداثها في بيئة صحراوية قديمة وسط شبه الجزيرة العربية.

إيدا القصي إنستغرام

الفنانة إيدا القصي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تستعرض مقتطفات من يومياتها بإطلالات مميزة وأنيقة، وهي من أجمل الفنانين الواعدين في المشهد الفني السعودي خلال المرحلة الحالية. بالمحتوى الذي تشاركه معهم، يعد هذا جزءًا من يومياتها. يمكنكم زيارة إنستجرام إيدا القصي ومشاهدة فنها الفني الجديد مباشرة “”.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي آيدا القصي السيرة الذاتية ، حساب الإنستغرام للفنانة إيدا القصي ، وتطرقنا إلى دراسة شاملة لشخصية عايدة وفق ما يتداول في العالم الافتراضي ، ودورها في أداء البطولة لمسلسل قيامة الساحرات