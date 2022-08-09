من هي أخت شوق الهادي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول شوق الهادي ومن هي أختها التي تسائل الكثير عنها ، وهي لطالما حظيت شوق بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي ، لما تتمتع به من مهارات عالية في التمثيل ، مما تفاعل الجمهور العربي معها وأدى بها ذلك جمالها الجذاب ، تابعوا معنا .

من هو شوق الهادي – ويكيبيديا

شوق الهادي ممثلة كويتية من أصل كويتي وجنسية في السادسة والعشرين من عمرها. ولدت في الثالث من ديسمبر عام 1996 م. يشار إلى أن شوق جميلة لجواز السفر الأوروبي بجانب جواز السفر الكويتي، والجدير بالذكر أن شوق بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 وهي في الحادية عشرة من عمرها شاركت في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية الخليجية، ثم شوق. انضم إلى المسرح من خلال مسرحية The Bats.

سيرة شوق الهادي

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنان الكويتي شوق الهادي في النقاط التالية

الاسم الكامل شوق سعد فرحان الهادي.

الاسم الانكليزي شوك الهادي.

الاسم المستعار شوق الهادي.

تاريخ الميلاد ولدت في 3 ديسمبر 1996 م.

مكان الميلاد ولدت في الكويت.

الإقامة تعيش في مدينة الكويت – الكويت.

الجنسية دولة الكويت.

الجنسية تحمل الجنسية الكويتية.

التعليم حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة الكويتية.

المهنة ممثلة – ناشطة اجتماعية.

سنوات من النشاط بدأت في عام 2007 وما زالت تعمل حتى الآن.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الاطفال لا يوجد.

من هي أخت شوق الهادي – ويكيبيديا

شقيقة شوق الهادي هي الناشطة الاجتماعية وصانع المحتوى فرح الهادي المعروفة على نطاق واسع في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال المحتوى المتميز للغاية الذي تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، توقفت عن التمثيل.

سيرة فرح الهادي

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بفرح الهادي في النقاط التالية

الاسم فرح سعد فرحان هادي.

الاسم الانكليزي فرح هادي.

مكان الميلاد ولدت في مدينة الكويت.

مكان اقامتها تعيش في مدينة الكويت.

العرق عربي اصول عراقية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

العقيدة الطائفية أهل السنة والجماعة.

التعليم حاصلة على شهادة جامعية.

التخصص الجامعي تخصص تسويق.

ألما ماتر جامعة الكويت.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة الكويتية.

المهنة السابقة ممثلة وممثلة صوت.

المهنة الحالية ناشط ومدون ومدون.

الحالة الاجتماعية متزوج.

فرح الهادي انستغرام

تمتلك صاحبة المحتوى والمدونة الاجتماعية فرح الهادي حسابًا رسميًا وموثقًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، ومن خلال هذا الحساب تخرج باستمرار عبر تقنية البث المباشر، حيث تمتلك فرح من خلال هذا الحساب عددًا كبيرًا جدًا من الجماهير الذين بلغ عددهم وصل إلى حد 8.1 مليون متابع، ويمكنهم زيارة حساب فرح مباشرة.

سناب شات شوق هادي

شوق الهادي، الفنانة الكويتية، شقيقة صانعة المحتوى فرح الهادي، تمتلك حسابًا رسميًا موثقًا بالعلامة الزرقاء على منصة سناب شات، ومن خلال هذا الحساب، تمتلك شوق ما يقرب من ثلاثة ملايين متابع، ويمكن الوصول إلى الحساب. مباشرة “”.

وفي الختام تعرفنا على أبرز وأشهر فناني دولة الكويت على وجه الخصوص ومنطقة الخليج بشكل عام وهي شوق الهادي بالإضافة إلى من هي أختها فرح الهادي ، وروابط حسابات كل شوق الهادي وأختها على منصات التواصل الاجتماعي.