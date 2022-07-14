تهتم نساء منطقة الخليج العربي بشكل كبير بعالم الموضة والتصميم في الأزياء ونظرا لذلك تبحث نساء المجتمع المخملي في الخليج العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية عن افضل مصممات الأزياء لتصميم بدلات الأعراس والأزياء والملابس المختلفة ، وعرفت أمل البلوشي كأحد افضل مصممات الأزياء في منطقة الخليج وموضعنا هذا هدفه التعرف عليها .

من هي أمل البلوشي ويكيبيديا انتشر اسم أمل البلوشي مؤخرًا داخل منطقة الخليج في مجال التصميمات، مما جعلها موضوع بحث من قبل العديد من محبي الفن وتصميم الأزياء. انستغرام.

من هي أمل البلوشي ويكيبيديا

أمل البلوشي مصممة بحرينية للجداريات والأزياء. تبلغ من العمر حوالي 27 عامًا. ولدت عام 1995 م. كما أنها تعتنق الدين الإسلامي. هي المصممة الأكثر نجاحًا بسبب موهبتها الخام، ومنذ أن تزوجت كانت تنتج أكثر من تصميمات رائعة.

سيرة أمل البلوشي

تتمثل سيرة المصممة والفنانة أمل البلوشي في النقاط التالية

الاسم الكامل أمل البلوشي.

تاريخ الميلاد 1995

مكان الميلاد البحرين.

الاقامة البحرين.

الديانة مسلم.

المهنة مصمم أزياء وجداريات، فنان.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج عمر فاروق العوضي.

عدد الاطفال لا يوجد.

اللغة الأم العربية.

جنسية أمل البلوشي

أمل البلوشي بحرينية الجنسية. ولدت عام 1995 في دولة البحرين، ونشأت فيها حتى انتقلت من منزل عائلتها إلى منزل زوجها لتستقر معه بعد الزواج. يشار إلى أن الفنانة أمل البلوشي فخورة بجنسيتها الخليجية، ودائما ما تتحدث عنها في المحافل الدولية.

من هو زوج أمل البلوشي

زوج أمل البلوشي هو عمر الفاروق، إعلام ومنتج سينمائي بحريني. أهم المعلومات المتعلقة به ما يلي

الاسم الكامل عمر فاروق العوضي.

تاريخ الميلاد يوليو 1994

مكان الميلاد البحرين.

العمر 27 سنة.

المهنة صانع أفلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة أمل البلوشي.

عدد الاطفال لا يوجد.

اللغة الأم العربية.

إنستغرام عمر فاروق

يمتلك الصحفي البحريني عمر الفاروق، زوج الفنانة أمل البلوشي، حسابًا رسميًا على منصة إنستجرام، ويتابعه عبر ذلك الحساب أكثر من مليوني متابع.

إنستغرام أمل البلوشي

تمتلك الفنانة أمل البلوشي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم على تلك الحسابات، حيث لديها أكثر من 270 ألف متابع على منصة إنستجرام، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “”.

هكذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن من هي أمل البلوشي على ويكيبيديا تعرفنا من خلاله على المصممة والفنانة أمل البلوشي، كما تعرفنا على سيرتها الذاتية، بالإضافة إلى زوجها عمر الفاروق.، وقمنا أيضًا بتوجيه الرابط إلى حسابها الرسمي على منصة Instagram.

وتتمنى منصة العرب اليوم ان تكون قد قدمت لكم معلومات وافية وكاملة عن المصممة العربية البحرينية امل البلوشي وأن تكون قد أضاءت لكم على تفاصيل حياتها ونعدكم دائما بان نقدم كل جديد في عالم الموضة والأزياء فكونوا بالقرب .