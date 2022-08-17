من هي أنطوانيت نجيب عمرها ديانتها زوجها أولادها معلومات عنها، نقلت وسائل الإعلام السورية في صباح يوم الأربعاء السابع عشر من شهر أغسطس لعام 2022، عن وفاة أنطوانيت نجيب، زوجة الفنان يوسف شويري، مما تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والصادم، كما تساءل الكثير بالتعرف على من هي أنطوانيت نجيب عمرها ديانتها زوجها وكافة المعلومات عنها.

من هي انطوانيت نجيب ويكيبيديا

تعد أنطوانيت نجيب من الشخصيات البارزة في سوريا، وهي من مواليد 1930، كما بدأت مسيرتها الفنية عام 1968، وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة والتي كان لها صدى واسع وكبير، وشاركت انطوانيت نجيب في تدريس الفن، وقد شاركت في إخراج الكثير من المسلسلات، كما تزوجت الفنانة انطوانيت من الفنان السوري يوسف شوير، وأنجبت منه العديد من الأبناء، وفي الساعات الأخيرة تم الإعلان عن وفاة انطوانيت نجيب البالوع..

كم عمر أنطوانيت نجيب

يبلغ عمر أنطوانيت نجيب من العمر 92 سنة، وهي من مواليد 1930، وقد تم الإعلان عن وفاتها في الساعات الأخيرة في صباح يوم الأربعاء في السابع عشر من شهر أغسطس، في عاصمة دمشق، كما وشاركت أنطوانيت نجيب في العديد من الأعمال الفنية القديمة والحديثة.

ديانة أنطوانيت نجيب

بعد الإعلان عن وفاة أنطوانيت نجيب كثرت العديد من التساؤلات حول ديانة أنطوانيت نجيب، كما تعتنق الفنانة أنطوانيت الديانة المسيحية، حيث استغرب محبيها ومتابعيها أنها مسيحية الديانة، بعد مشاركتها في الكثير في الكثير من الأعمال وتبين أنها مسلمة الجنسية.

من زوج أنطوانيت نجيب

رغم شهرة الفنانة أنطوانيت نجيب إلا أن القليل يعرف من هو زوج أنطوانيت نجيب حيث تزوجت أنطوانيت من الفنان يوسف شويري والذي تزوجها عام 1962، وبقيت معه علا علاقة حب وصلة ومودة حتى وفاته عام 2005، وعن أولاد أنطوانيت نجيب لا يوجد الكثير عنهم.

تداول الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي وفاة أنطوانيت نجيب في صباح يوم الأربعاء السابع عشر من شهر أغسطس لعام 2022، بعد مسيرة طويلة في الفن، حيث حزن الكثير على وفاتها وتم تقديم التعازي والمواساة لأهل الفقيدة.