من هي اشراف شبيل زوجة قيس سعيد السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هي اشراف شبيل زوجة قيس سعيد ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التونسية التي ظهرت في الاوقات الأخيرة والتي لفتت أنظار الجميع من الأشخاص حول العالم ، تابعوا معنا .

من هي اشرف شبيل زوجة قيس سعيد – ويكيبيديا

زوجة الرئيس التونسي الحالي هي القاضي إشراق شبيل من أصل تونسي. وهي مستشارة لمحكمة الاستئناف، ونائبة رئيس المحكمة الابتدائية، والسيدة الأولى لتونس. ولدت في صفاقس وترعرعت في مدن مختلفة في تونس. كان والدها دائمًا في حالة تنقل مع أسرته بحكم عمله في محكمة الاستئناف. إشرف التقت بزوجها، الرئيس التونسي، وهي في المدرسة، وخطبت له بعد قصة حب رائعة.

السيرة الذاتية لأشرف شبيل

في ضوء ما سبق ذكره عن زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد، يمكن تلخيص معلوماتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي اشرف محمد سيدي علي شبيل.

العنوان سيدة تونس الأولى.

الإسم المستعار أشرف شبيل

الميلاد ولد اشرف عام 1973.

العمر 48 سنة.

مكان الميلاد تفقاس – تونس.

الاقامة قصر قرطاج – قرطاج – تونس.

الجنسية تونس.

دين الاسلام.

الزوج قيس سعيد.

عدد الاطفال 3 ابناء.

المؤهل دراسات عليا في العلوم الجنائية.

علما الأم المعهد العالي للقضاء التونسي.

الوظيفة نائب رئيس المحكمة الابتدائية، مستشار محكمة الاستئناف.

موظف في محكمة الاستئناف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد إشراف اللغة الإنجليزية واللهجة التونسية والفرنسية بطلاقة.

من هو قيس سعيد

قيس سعيد هو الرئيس السابع للجمهورية التونسية، وهو أكاديمي وأستاذ جامعي للقانون الدستوري بجامعة سوسة. كان مهتمًا بعمله كأستاذ جامعي، لكنه اكتسح التصويت لانتخابه رئيسًا للجمهورية في أكتوبر 2022.

ديانة قيس سعيد

الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد من الديانة الإسلامية. عاش حياته في العاصمة تونس، وهو أول رئيس يولد بعد استقلالها عن فرنسا. جدير بالذكر أن الرئيس التونسي الحالي يحظى بشعبية كبيرة، حيث يشتهر بنزاهته والتزامه، ومن المتوقع أن يقوم بتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالجمهورية التونسية في مختلف المجالات. المجالات والقطاعات.

ابنا قيس سعيد

لم يتزوج الرئيس التونسي إلا مرة واحدة من السيدة الأولى التونسية أشرف شبيل، وله منها ثلاثة أطفال وهم بالترتيب

عمر قيس سعيد.

سارة قيس سعيد.

منى قيس سعيد.

قيس سعيد تويتر

الرئيس التونسي قيس سعيد ليس لديه حساب على تويتر، لكن ما تناقلته أخباره يتم عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية. ادخل إلى هذه الصفحة على Twitter لمشاهدة المزيد من تغريداتها من خلال النقر المباشر على الرابط “.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي اشراف شبيل زوجة قيس سعيد السيرة الذاتية ، و حساب قيس سعيد تويتر ، و عدد ابنا قيس سعيد ، وما هي ديانة قيس سعيد ، و السيرة الذاتية لأشرف شبيل .