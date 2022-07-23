من هي افتح بشره بنت في العالم، يسال عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي عن صاحبة أفتح بشرة بنت في العالم، وانتشر هذا السؤال بكثرة في الفترة الحالية، وللتعرف على من هي صاحبة أفتح بشرة بنت في العالم تابع المقال التالي.

من هي افتح بشره بنت في العالم

تعتبر عارضة الأزياء الصينية هي صاحبة افتح بشرة في العالم كوني تشو، فكيف تم تحديد من هي لانه لم يتم مقارنتها بلون بشرة جميع البنات في العالم، ولتحري الدقة يمكن ان نقول ان عارضة الأزياء الصينية كوني تشو هي صاحبة افتح بشرة بنت معروفة في العالم حتى اليوم، فهي اشتهرت بلون بشرتها الأبيض لأنها لا تحتوي على صبغة الميلامين وهي الأساس في إعطاء البشرة اللون الأسود، وقد يظن البعض ان فكرة أن كوني تشو ابيض فتاة معروفة في العالم سبب في نجاحها كعارضة أزياء الا انه في الحقيقة كان لون بشرتها عائق امامها وسبب في رفضها عدة مرات واصرارها وعزمها على تقبل نفسها كما هي كلن سبب أساسي في نجاحها.

السبب في اللون الفاتح لبشرة كوني تشو

يرجع السبب في ان عارضة الأزياء الصينية هي صاحبة أفتح لون بشرة في العالم لان بشرتها لا تحتوي على صبغة الميلامين المسؤولة عن إعطاء البشرة اللون الأسود وايضا هناك سبب اخر هو ان لون بشرتها الفاتح جدا سبب مرضي فهي تعاني من مرض البرص او البهاق والذي يسبب في انخفاض حاد بنسبة صبغة الميلانين الطبيعية في الجسم وبالتالي تفقد معظم الأجزاء الملونة فيه سواء البشرة او الشعر او حتى قرنية العين لونها.

نصائح لتفتيح البشرة

هناك العديد من النصائح الطبية لجعل البشرة تحافظ على اللون الأبيض بعيدا عن لون البشرة الفاتح بصورة مرضية كما مع كوني تشو يمكن ان تجعلي لون بشرتك افتح من خلال اتباع النصائح التالية: