من هي افنان الباتل ويكيبيديا، تعتبر افنان الباتل من أبرز الشخصيات الشابة المعروفة والمشهورة في الوطن العربي، حيث تعمل ناشطة إجتماعية كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث كونت قاعدة جماهيرية كبير لما تقدمه من محتوى هادف ورائع، مما جعل الكثير يهتم بالتعرف على افنان الباتل ومن يكون زوجها، حيث يتابعها عبر حسابها الرسمي حوالي 8.5 مليون متابع من كافة أنحاء الوطن العربي.

من هي افنان الباتل ويكيبيديا

تعد افنان الباتل من الشخصيات التي ظهرت الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي حيث ولدت أقنان في المملكة السعودية عام 1987ـ، عاشت وترعرعت مع عائلة معروفة وهي إبنه رجل الأعمال الكبير سليمان الباتل:

الاسم الكامل: أفَنان سليمان الباتَل.

تاريخ الميلاد: 19 يوليو 1987م.

العمر: 35 عامًا.

الجنسية: سعودية.

الديانة: مسلمة.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: عبد العزيز الناصر.

الأبناء: تركي، مشعل.

المهنة: ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي.

سنوات النشاط: 2015م- حتى الآن.

من هو زوج افنان الباتل

تزوجت افنان الباتل من عبد العزيز الناصر ، حيث أقامت حفل ضخم جدا لمدة ثلاثة ايام، مما أثار حولها ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث تعيش علاقة حب ومودة مع زوجها بشكل كبير، وأنجبت أفنان طفلين تركي ومشعل:

الاسم الكامل: عبد العزيز الناصر.

محل الميلاد: المملكة العربية السعودية.

الجنسية: سعودي.

الديانة: مسلم.

اسم الزوجة: افنان الباتَل.

الأبناء: تركي، مشعل.

التحصيل الدراسي: غير معروف.

المهنة: رجل أعمال.

افنان الباتل انستقرام

تمتلك افنان الباتل العديد من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي، ومن أبرز حسابتها حسابها على الإنستقرام، حيث يتابعها حوالي 8.5 مليون شخص من كافة الوطن العربي، وذلك لما تقدم من صور ومقاطع فيديو خاصة بها، والجدير بالذكر بأن افنان الباتل ناشطة اجتماعية تقوم بنشر الكثير من الإعلانات الدعائية عبر صفحتها الرسمية، ويمكن متابعة حساب افنان الباتل من هنا.

تعتبر افنان الباتل أحدى أبرز الناشطات السعودية التي تقوم بنشر الكثير من الإعلانات الدعائية للكثير من الشركات الكبرى، حيث تزوجت افنان من رجل الأعمال عبد العزيز الناصر وأنجبت منه طفلين، كما وتمتلك حساب على الانستقرام يتابعها حوالي 8.5 مليون شخص