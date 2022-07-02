من هي الإعلامية منى ابو شنب ، تضج وسائل التواصل الاجتماعي بالسؤال عن الإعلامية منى أبو شنب وتفاصيل حياتها ، نظرا لآرائها المتعددة والمثيرة للجدل في المجتمع المصري بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام ، تلك الآراء التي تلاقي الكثير من الانتقادات والاعتراضات من قبل المجتمع العربي المصري ، ومن خلال مقالنا سنسلط الضوء على شخصية الإعلامية منى أبو شنب وتفاصيل حياتها لنعرف سويا من هي الإعلامية منى أبو شنب .

من هي الإعلامية منى أبو شنب

الإعلامية المصرية الشهيرة منى أبو شنب هي مذيعة ويوتيوبرز شهيرة ومن أبرز مؤسسي مبادرة تعدد الزوجات ومبادرة لا لتشويه واضطهاد المرأة العربية، وهي من مواليد 16 يونيو/ حزيران لعام 1971م، حصلت على الدكتوراه في الاقتصاد المنزلي في قسم الاقتصاد المنزلي من جامعة المنوفية المصرية ، ووجودها الإعلامي يتركز على الفيسبوك حيث تحظى بمئات آلاف المتابعين والمتفاعلين مع آرائها الجدلية المختلفة .

منى أبو شنب السيرة الذاتية

عزيزي القارئ لكي تتعرف معنا أكثر على تفاصيل ومعلومات منى أبو شنب الاعلامية المصرية الشهيرة ، نسرد لك في النقاط التالية ابرز المعلومات المختصرة عنها :