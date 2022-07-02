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من هي الإعلامية منى أبو شنب

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من هي الإعلامية منى أبو شنب

من هي الإعلامية منى ابو شنب ، تضج وسائل التواصل الاجتماعي بالسؤال عن الإعلامية منى أبو شنب وتفاصيل حياتها ، نظرا لآرائها المتعددة والمثيرة للجدل في المجتمع المصري بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام ، تلك الآراء التي تلاقي الكثير من الانتقادات والاعتراضات من قبل المجتمع العربي المصري ، ومن خلال مقالنا سنسلط الضوء على شخصية الإعلامية منى أبو شنب وتفاصيل حياتها لنعرف سويا من هي الإعلامية منى أبو شنب .

من هي الإعلامية منى أبو شنب

الإعلامية المصرية الشهيرة منى أبو شنب هي مذيعة ويوتيوبرز شهيرة ومن أبرز مؤسسي مبادرة تعدد الزوجات ومبادرة لا لتشويه واضطهاد المرأة العربية، وهي من مواليد 16 يونيو/ حزيران لعام 1971م، حصلت على الدكتوراه في الاقتصاد المنزلي في قسم الاقتصاد المنزلي  من جامعة المنوفية المصرية ، ووجودها الإعلامي يتركز على الفيسبوك حيث تحظى بمئات آلاف المتابعين والمتفاعلين مع آرائها الجدلية المختلفة .

منى أبو شنب السيرة الذاتية

عزيزي القارئ لكي تتعرف معنا أكثر على تفاصيل ومعلومات منى أبو شنب الاعلامية المصرية الشهيرة ، نسرد لك في النقاط التالية ابرز المعلومات المختصرة عنها :

  • الاسم الكامل: منى عبد الرازق علي أبو شنب.
  • اسم الشهرة الاعلامية : منى أبو شنب.
  • تاريخ الميلاد : 16 يونيو/ حزيران 1971.
  • محل الإقامة: جمهورية مصر العربية.
  • تاريخ التوظيف: 17 مايو/ أيار 1994م.
  • الوظيفة وتاريخها: مدرسة بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية.
  • التحصيل العلمي: بكالوريوس في الإعلام، ماجستير في الاقتصاد، ودكتوراه في تخصص الاقتصاد المنزلي.
  • الجنسية: مصرية.
  • الحالة الاجتماعية: متزوجة.
  • اسم الزوج: غير معروف.
  • عدد الأبناء: غير معروف.
  • الديانة والاعتقاد: مصرية.
  • سنوات النشاط: منذ عام 2004 حتى الآن.