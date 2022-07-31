من هي الدول التي تعتمد على التقويم الهجري ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال الدول التي تعتمد على التقويم الهجري ، حيث أثارت الهام الجميع ويعد التقويم الهجري من أهم التقويمات التاريخية التي تستخدمها الأمة الإسلامية في حياتها ، تابعوا معنا .

التقويم الهجري

يُعرف التقويم الهجري بالتقويم المعتمد في الدول الإسلامية حيث يعتبر تقويمًا قمريًا، لأنه يعتمد على دورة القمر في تحديد الأشهر وتحديدها، بحيث يتكون التقويم الهجري من ما يعادل اثني عشر شهرًا قمريًا في السنة. . أما بالنسبة لعدد أيامه فهو عادة إما 354 أو 355 يومًا، ويمكن استخدام التقويم الهجري في حالات خاصة للمسلمين، وتحديداً عند تحديد تاريخ بداية ونهاية شهر رمضان، أو حتى في تحديد أشهر الحج والأشهر المقدسة. .

الدول التي تعتمد التقويم الهجري

كما هو معروف، فإن التقويم الهجري هو أحد التقاويم المهمة لجميع المسلمين في تحديد أوقات العديد من الأمور الدينية التي تهمهم. أما الدول التي تتبنى التقويم الهجري فهي

الجواب تعتمد المملكة العربية السعودية ودولة المغرب التاريخ الهجري في توثيق جميع المعاملات الرسمية.

على الرغم من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا التقويم، إلا أنه لم يتم اعتماده في معظم الدول الإسلامية، وقد يرجع السبب في ذلك إلى الانفتاح الكبير على الثقافات الغربية التي تتبنى التقويم الغريغوري في تاريخها.

متى تم اعتماد التقويم الهجري

تم اعتماد التقويم الهجري لأول مرة يوم الجمعة الموافق 1 محرم 1 الموافق 16 يوليو 622 م. قد يبدأ حساب هذا التقويم من بداية السنة الهجرية الأولى حتى يومنا هذا. والجدير بالذكر أن التقويم الهجري اعتمده الخليفة الثاني للمؤمن عمر بن الخطاب. حيث اعتمد هذا التاريخ في الأول من محرم ابتداء من السنة الأولى لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.

حقائق حول التقويم الهجري

هناك العديد من الحقائق والمعلومات حول التقويم الهجري التي يجهلها الكثير من المسلمين. ومن أبرز هذه الحقائق ما يلي

تم اعتماد التقويم الهجري لأول مرة بعد سبعة عشر عامًا من هجرة النبي.

السنة الهجرية ليست ذكرى لتاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال.

السنة القمرية، التي تستند إلى التقويم الهجري، تم اعتمادها قبل الإسلام.

المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي تتبنى التقويم الهجري في جميع معاملاتها.

لا يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية كما يشاع. لأن هذا تقليد لما يفعله اليهود والنصارى.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على سؤال من هي الدول التي تعتمد على التقويم الهجري ، حقائق حول التقويم الهجري ، متى تم اعتماد التقويم الهجري