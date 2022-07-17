من هي الشيخة فريال الدعيج زوجة محمد صباح السالم، تعد الشيخة فريال الدعيج من الشخصيات البارزة في الكويت وهي زوجة محمد صباح السالم ولها عدد من الأبناء قامت الشيخة فريال في العديد من المناصب الهامة، ومن أبرز أعمالها رئيسة مجلس إدارة مبرة ” خير الكويت ” للأعمال الخيرية، و سنتعرف بشكل أكبر على الشيخة فريال الدعيج زوجة محمد صباح.

من هي الشيخة فريال الدعيج ويكيبيديا

تعد الشيخة فريال دعيج من الشخصيات المعروفة والبارزة في دولة الكويت، وتعد من أكرم النساء في تقديم الخير فلها باع كبير بتقديم الكثير من المساعدات في دولة الخليج وأمريكا، وساهمت في الكثير من الاعمال الخيرة والمبادرات الضخمة، ومن أبرزها تقوم برعاية الايتمام ضمن مبادرة خير الكويت، تزوجت الشيخة الشيخة فريال الدعيج من محمد صباح السالم ، وأنجبت منه أربعة من الأبناء، وقد رافقت زوجها ثمانية سنوات في أمريكا .

من هو محمد صباح السالم زوج الشيخة فريال الدعيج

يعد الشيخ محمد صباح السالم من أهم وأبرز الشخصيات في دولة الكويت، كما أنه عمل في العيد من المناصب الهامة والحساسة في الدولة، ومن أبرز مناسبة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو الابن الرابع للشيخ صباح السالم، ويعد الشيخ محمد صباح من مواليد 1955، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد في أمريكا، تزوج من الشيخة فريال الدعيج وأنجب منها أربعة من الأبناء.

أبناء الشيخة فريال الدعيج

تزوجت فريال الدعيج من الدكتور محمد السالم الصباح وقد أنجبت منه أربعة من الأبناء اثنين من الذكور واثنتين من الاناث وهم الشيخ دعيج، الشيخ صباح، الشيخة مريم، الشيخة سارة، ويذكر بان الشيخة فريال الدعيج تمتلك الكثير من الصفات الحميدة والمتميزة فهي صاحبة الخير، والكرم، وتقدم المساعدات لكافة المحتاجين في الخليج.

تعتبر الشيخة فريال الدعيج زوجة محمد صباح السالم شخصية مكافأة ومثابرة، عاشت مع ثماني سنوات وأنجبت منه العديد من الأبناء، عملت في مجال الخير، وقد كفلت الكثير من الأيتام، ووسعت العديد من الأعمال الخيرة الكبيرة.