من هي الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة ويكيبيديا، أعلنت مستشفيات دولة البحرين خبر وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى ال خليفة، ولاقت هذه الاخبار حزنا شديدا منذ لحظة الإعلان عن وفاتها، ونعى الديوان الملكي في مدينة البحرين الشيخة مثايل، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على من هي الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة ويكيبيديا، تابعونا.

من هي الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة ويكيبيديا

تعتبر الشيخة مثايل هي ابنة علي عيسى سلمان ال خليفة وزير الشؤون الملكي في دولة البحرين، وهي أيضا ابنة اخ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة، فه من مواليد دولة البحرين ولها الجنسية البحرينية، وتعتنق الديانة الإسلامية، ولا يوجد لها أي صور شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه لا تمتلك أي حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

السيرة الذاتية للشيخة مثايل

ولدت الشيخة مثايل في دولة البحرين وتعتنق الديانة الإسلامية، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بها من الاتي:

الاسم كاملا: مثائل بنت علي بن عيسى آل خليفة.

اسم الأب: علي بن عيسى آل خليفة.

اسم الأم: الشيخة العنود بنت محمد آل خليفة.

إخوة وأخوات: الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

مكان الولادة: دولة البحرين.

الجنسية: البحرينية.

تاريخ الوفاة: الـ 18 من شهر يوليو عام 2022 مـ.

سبب الوفاة: تعرضت لوعكة صحية ألمت بها.

سبب وفاة الشيخة مثايل ال خليفة

تعرضت الشيخة مثايل ال خليفة قبل فترة الى وعكة صحية شديدة أدت الى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، وتوفاها الله يوم امس الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو للعام 2022 ميلادي، وكان قد اعلن الديوان الملكي البحريني ان الشيخة توفاها الله تعالى، واليوم الموافق التاسع عشر من شهر يوليو للعام 2022 سوف يتم مواراة جثمانها الثرى، ونعت أحلام الشامسي الشيخة مثايل قائلة:

“بخالص العزاء والمواساة أتقدم الى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفه والشيخة العنود بنت محمد بن سلمان آل خليفه بوفاة فقيدتهم الغالية الشيخة مثايل بن علي بن عيسى آل خليف التي وافتها المنية اليوم امنتكم ادعوا لها اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعوض شبابها الجنه ويبدلها دار خير من دارها يا ارحم الراحمين امنتكم ادعوا لها ربي انت اللطيف الحنّان المنّان فحن عليها اللهم عاملها بما انت اهله ف انت اهله يا اهل لكل شي اللهم اني أسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به اجبت وإذا سألت به أعطيت ان تجعلها من تقول لهم ادخلوا الجنه سلام سلام واغسلها بالماء والثلج والبرد واجبر قلب والدها ووالدتها واختها واخوها وأهلها يارب”.