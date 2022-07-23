من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا التي أُقيلت بالبحرين، انتشر منذ صباح اليوم خبر اقالة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وجاء هذا الموقف من رئيس هيئة الأركان للثقافة والاثار في البحرين، وهذا الخبر اثار ضجة كبيرة في البحرين لأنها امكانياتها الكبيرة تستحق أن تكون في هذا المكان، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتعرف على من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا التي أُقيلت بالبحرين، تابعونا,

من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا التي أُقيلت بالبحرين

انتشر على السوشيال ميديا خبر اقالة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة من منصبها بعد رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين، وللتعرف على الشيخة مي بنت خليفة من الاتي:

تعتبر الشيخة مي هي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار منذ فبراير 2015 بمملكة البحرين، ثم أقيلت من منصبها عام 2022.

هي كاتبة وباحثة في مجال التاريخ العربي.

هي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث منذ عام 2002.

تعتبر عضو مجلس أمناء عيسى.

حصلت على جائزة لخدمة الإنسانية.

تدير الشيخة مي وتشرف على عدد من المراكز الثقافية ودور الفن منها: بيت الشعر ودار التراث الصحفي.

المناصب التي شغلتها الشيخة مي بنت محمد ال خليفة

شغلت الشيخة مي العديد من المناصب المهمة في البحرين ومن أهم هذه المناصب: