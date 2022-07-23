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من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا

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من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا
من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا

من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا، اشتهرت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة بأنها من أشهر السيدات العربيات في العالم، فلها عدد كبير من إنجازاتها العربية المشرفة في العالم، وقامت بتأليف عدد كبير من الكتب والتي نالت على اعجاب عدد كبير من القراء في العالم، وانتشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر اعفائها من منصبها في الحكومة، وهذا الخبر عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا لأنها من افضل السيدات العربيات لهذا المنصب، ومن خلال مقالنا اليوم في موقع العرب اليوم الذي سنتعرف فيه عن من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديان وعن سبب اقالتها من منصبها، تابعونا.

من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

تعتبر الشيخة مي بنت محمد ال خليفة هي من أشهر السيدات العربيات في العالم والذين لهم مكانة كبيرة في العالم، وايضا شغلت منصب الرئيس السابق لهيئة البحرين للثقافة والاثار في البحرين، فهي من مواليد دولة الحرين وعاشت ودرست واستقرت فيها، اهتمت الشَيخة مي بنت محمد ال خليفة بالثقافة والفن بشكل كبير جدا وهي تعتبر رائدة في الثقافة والفن العربي، وقد تم تصنيفها من قبل مجلة فوريس في العام 2005م من ضمن قائمة أكثر خمسين سيدة تأثيرًا في الوطن العربي، كما أنها نالت على عدد كبير من الجوائز والأوسمة المهمة.

السيرة الذاتية للشيخة مي بنت محمد آل خليفة

يبحث عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن السيرة الذاتية للشيخة مي بنت محمد ال خليفة وخاصة بعد اقالتها من منصبها  وللتعرف على السيرة الذاتية لها:

  • الاسم الكامل: ميّ بَنت محَمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة.
  • تاريخ الميلاد: غير معروف.
  • محل الميلاد: البحرين.
  • الجنسية: بحرينية.
  • العمر: في العقد الخامس من عمرها.
  • الديانة: مسلمة.
  • الحالة الاجتماعية: متزوجة.
  • اسم الزوج: غير معروف.
  • الأبناء: خالد.
  • التحصيل الدراسي: شهادة ماجستير في تخصص التاريخ السياسي من جامعة شفيلد في إنجلترا.
  • المهنة: رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.
  • سنوات النشاط: 2015م- 2022م (في المنصب).
  • اللغة الأم: اللغة العربية.
  • اللغات: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية.
  • محل الإقامة الحالي: المنامة- البحرين.
  • الصفحة الخاصة بها على تويتر: “من هنا“.

أبرز مؤلفات الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

الفت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة عدد كبير من المؤلفات  والتي من أبرزها:

  • تشارلز بلغريف.
  • مائة عام من التعليم النظامي في البحرين.
  • سبزآباد ورجال الدولة البهية.
  • محَمد بَن خليفة الأسطورة والتاريخ الموازي.