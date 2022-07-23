من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديا، اشتهرت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة بأنها من أشهر السيدات العربيات في العالم، فلها عدد كبير من إنجازاتها العربية المشرفة في العالم، وقامت بتأليف عدد كبير من الكتب والتي نالت على اعجاب عدد كبير من القراء في العالم، وانتشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر اعفائها من منصبها في الحكومة، وهذا الخبر عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا لأنها من افضل السيدات العربيات لهذا المنصب، ومن خلال مقالنا اليوم في موقع العرب اليوم الذي سنتعرف فيه عن من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ويكيبيديان وعن سبب اقالتها من منصبها، تابعونا.

من هي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

تعتبر الشيخة مي بنت محمد ال خليفة هي من أشهر السيدات العربيات في العالم والذين لهم مكانة كبيرة في العالم، وايضا شغلت منصب الرئيس السابق لهيئة البحرين للثقافة والاثار في البحرين، فهي من مواليد دولة الحرين وعاشت ودرست واستقرت فيها، اهتمت الشَيخة مي بنت محمد ال خليفة بالثقافة والفن بشكل كبير جدا وهي تعتبر رائدة في الثقافة والفن العربي، وقد تم تصنيفها من قبل مجلة فوريس في العام 2005م من ضمن قائمة أكثر خمسين سيدة تأثيرًا في الوطن العربي، كما أنها نالت على عدد كبير من الجوائز والأوسمة المهمة.