من هي الطبيبة الأردنية المنتحرة في مستشفى الاردن ، تصدر اسم الطبيبة الاردنية الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن اهم المعلومات التي تتعلق بحياتها الشخصية ، والتي أثار خبر انتحارها ضجة اعلامية داخل الشوارع الأردنية ، وينتظر المواطنين اعلام الحكومة باعلان عن الأسباب التي ادت الى وفاتها ، والتي وجدت مستلقية في احدى زوايا مستشفى الجامعي في الأردن ، تابعوا معنا .

من هو الطبيب الأردني الذي انتحر في مستشفى الأردن

الطبيب الأردني الذي انتحر في مستشفى الجامعة الأردنية لم يتم التعرف عليه حتى الآن. ولم تكشف وسائل الإعلام الأردنية عن هوية هذه الشابة، وكل ما ورد عنها هو أنها طبيبة مقيمة في المستشفى تحت اسم عام أول، وأن الطبيبة الأردنية قتلت نفسها قبل ساعات. وفي مستشفى الأردن أعلن الطب الشرعي عدم وجود اشتباه جنائي.

سبب انتحار الطبيب الأردني في مستشفى الأردن

سبب انتحار الطبيبة الأردنية هو ما عرّضها لضغط عمل شديد دون أجر، حيث يعاني الأطباء المقيمون في المستشفى من ساعات عمل طويلة تقدر بنحو 36 ساعة من الورديات الشاقة دون زيادة في الأجور أو الأجور، وكانت هذه الدكتورة قد فتحت ملف الأطباء المقيمين بالمستشفى وأجورهم وساعات عملهم لرؤية المزيد من صرخاتهم بعد أن ألقت الأخيرة بنفسها من أعلى المستشفى، مبررة هذا السبب عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع.

كم عمر الطبيب الأردني الذي انتحر في مستشفى الأردن

تبلغ الطبيبة التي انتحرت في مستشفى الجامعة الأردنية نحو سبعة وثلاثين عاما، وهي طبيبة تعمل ضمن فئة الأطباء المقيمين في المستشفى. درجات أكاديمية عالية.

تفاصيل وفاة الطبيب الأردني في الجامعة الأردنية

اليوم الخميس 25 آب، ألقت طبيبة من المستشفى الحكومي الأردني نفسها من الطابق التاسع، وفي تفاصيل الحادث، وقفت الطبيبة على طاولة مخصصة للأطباء المناوبين، قفزت من الطابق التاسع وسقطت. على الأرض قتلى، وبدأت التحقيقات الأمنية والجنائية حول هذه الحادثة، وأكد الأطباء الشرعيون أن سبب الوفاة لم يكن جنائيًا، لكن الطبيب أصيب بكسور خطيرة ونزيف دماغي شديد.

من هي الطبيبة الأردنية المنتحرة في مستشفى الاردن ، تعتبر الطبية التي انتحرت اليوم 25 أغسطس الخميس لعام 2022 ميرنا عصفور ، هو تعرضها للعديد من الضغوطات النفسية والتي يأتي سبب ذلك الامر الى تعرضها الى الأحوال المعيشية الصعبة ، نتيجة ضغوطات العمل دون اي عائد مادي .