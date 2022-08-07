من هي الطبيبة عفاف فلمبان وقصتها كاملة ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الطبيبة عفاف فلمبان ، وجاء ذلك نتيجة خبر وفاتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق على أحد الشواطئ في مدينة جدة السعودية ، مما اثار ذلك الخبر ضجة اعلامية داخل الشارع السعودي ، تابعوا معنا .

من هي الدكتورة عفاف فلمبان

عفاف فلمبان طبيبة سعودية تعمل مستشارة متخصصة في التوليد والعقم والإنجاب، وكذلك جراحة المناظير وجراحة التلقيح الاصطناعي. وحسن معاملتها لمرضاها وأخلاقها الرفيعة، ورحل الله عنها أمس السبت 6 أغسطس 2022، ويذكر أن سبب وفاتها كان محاولتها إنقاذ فتاتين من الغرق، لكنها لم تستطع المقاومة للغرق.

سيرة عفاف فليمبان

تتمثل السيرة الذاتية للدكتورة عفاف فلمبان بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل عفاف فلمبان.

تاريخ الميلاد غير مؤكد.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

المهنة طبيب نسائي.

التخصص علاج العقم – اطفال انابيب وجراحة المناظير.

سنوات النشاط منذ 1999 – حتى 2022.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

تاريخ الوفاة 6 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة الغرق.

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القصة الكاملة لغرق الدكتور عفاف فلمبان

كانت الدكتورة عفاف فلمبان مع زميلتها لينا طه في نزهة على شاطئ جدة مع أطفالهما، حيث شاهدوا فتاتين تغرقان في البحر، الأمر الذي دفع الدكتورة وزميلها إلى البحر في محاولة لإنقاذ الفتاتين. من الغرق، لكنهم غرقوا أثناء إنقاذ الفتاتين، في الوقت الذي تمكنت فيه فرق الإنقاذ من جر الفتاتين إلى الشاطئ، لكن الدكتورة عفاف فيليمبان وزميلها لم يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم، وعندما وصل فريق الإنقاذ كانوا قد غرقوا بالفعل، ظهر يوم السبت 6 أغسطس 2022، وهذا الخبر أثار الحزن. الشارع السعودي يفقد الطبيب صاحب الأخلاق الحميدة والسمعة الطيبة.

عفاف فليمبان، هل ستعود

يعود أصل عائلة فلمبان إلى العائلات الجاوية في المملكة العربية السعودية، وهم عائلات من أعراق مختلفة، وقد هاجروا منذ أكثر من قرن ونصف من جزيرة جاوة إلى المملكة العربية السعودية، واستقروا في أماكن مختلفة مثل الحجاز ومكة والرياض، وهم يشكلون وحدة عرقية داخل المجتمع السعودي، وعائلة فلمبان هي إحدى عائلات جزيرة جاوة التي استقرت داخل أراضي المملكة واندمجت معها. المجتمع.

فيديو غرق الدكتورة عفاف فلمبان

تداولت العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه فيديو الغرق للدكتورة عفاف فلمبان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفيديوهات غير صحيحة، إذ لم يتم تصوير الغرق قط، وجميع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا هي محتوى وهمي يخلو من أي مشاهد حقيقية. تعرضت الدكتورة فلمبان وصديقتها لينا طه للغرق.

وفي الختام تعرفنا على من هي الطبيبة عفاف فلمبان وقصتها كاملة ، والفيديو الذي يوضح غرق الدكتورة عفاف فلمبان ، كما تحدثنا حول اهم المعلومات عن حياة الطبيبة عفاف فلمبان وقصتها الكاملة ، وأصل عائلتها المقيمة في المملكة.