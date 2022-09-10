من هي الفنانة بختة بن ويس ويكيبيديا، بختها بن ويس هي فنانه جزائريه تعود اصولها لولاية وهران، وهي فنانه ممثله فكاهيه بدات التمثيل منذ ان كان عمرها 13 عامًا وهي مواطنه جزائريه الأصل ومهنتها ممثله، وتتحدث اللغه العربية والانجليزية، بدات مسيرتها الفنيه في حفلها في المدرسه وكان كتابه نص مسرحي من 30 دقيقة، وتم اختيارها للتمثيل في هذا النص وكان عمرها 13 عامًا، وانتقلت على برامج التلفاز بعد اكمال الجامعة، فقط قدمت اول سلسله لها وهي سلسله ثلاثي الأمجاد.

اعمال الفنانة بختة بن ويس

من اعمال الفنانه بختة بن ويس فقد قدمت الفنانة بختة بن ويس العديد من الأعمال في مسيرتها الفنيه، وقد قدمت في 2007 عمارة الحاج لخضر وكان اول عمل تقوم به الفنانة بختة بن ويس، وقدمت ايضا الجزء الثاني لعماره الحاج لخضر في عام 2008، وفي عام 2008 أيضا قدمت ايش رايكم ، وقدمت ايضا فيلم لخضر والبيروقراطية و اماره الحاج لخضر الجزء الثالث في عام 2018 ، كان اخر أعمالها الفنية وهو الفيرمة.

السيرة الذاتية بختة بن ويس

تعتبر بختة بن ويس فنانه كوميديه جزائريه فكاهيه، ولدت في عام 1970 في الجزائر وتبلغ من العمر 53 عاما، وهي تحمل الجنسية الجزائرية، وتتبع الديانه الإسلامية وهي من اشهر الشخصيات الجزائرية الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدمت العديد من الأفلام الفكاهية، وكانت رمزا من رموز الفن الكوميدي في الجزائر.

بختة بن ويس ويكيبيديا

بعضا من المعلومات حول حياه الفنانة بختة بن ويس فهي بخته بن ويس، وتاريخ ميلادها 1970 ميلادي تعود أصولها لولاية وهران وعمرها 52 عاما، وهي جزائريه الجنسية وديانتها غير معروفه وحالتها الاجتماعية متزوجه، وعن خبر وفاتها فقد انتشر خبر وفاه بخت من ميس في يوم السبت العاشر من شهر سبتمبر عام 2022 ولم يتم تأكيد الخبر حول وفاتها.

تم تناقل خبر وفاه القنانه تختا بن ويس على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضيه، يعتبر هذا الخبر اشاعه للفنانه بختة بن ويس ولم يتم تاكيد الخبر بشكل جازم، وكثيرًا ما تتناقل اخبار الفنانين بالاشاعات في وطننا العربي.