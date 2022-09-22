من هي الفنانة ناهد رشدي ويكيبيديا، تتواجد الكثير من الشخصيات النسائية حول العالم التي لاقت شهرة واسعة بالكثير من المجالات المختلفة، وتم دخولهم لمنصات التواصل الاجتماعي ونالوا اعجاب الملايين من المتابعين، ومن ابرز هذه الشخصيات النسائية الفنانة ناهد رشدي وهي من الفنانات المصرية البارزة في المجالات الفنية، لذا اصبح اهتمام الملايين في معرفة من هي الفنانة ناهد رشدي ويكيبيديا.

ناهد رشدي ويكيبيديا

ناهد رشدي هي واحدة من اشهر النجوم في الجمهورية مصر العربية، وحققت شهرة عالية بمختلف انحاء الوطن العربي، ودخلت العالم الفني منذ طفولتها، ولدت ناهد رشدي في في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 1956 ميلادي، تخرجت من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر في سنة 1982 ميلادي، وتمت شهرتها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

السيرة الذاتية ناهد رشدي

تمتلك الفنانة المصرية ناهد رشدي قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء الدول العربية، من خلال تقديمها للكثير من الاعمال الفنية الرائعة وحققت الشهرة من خلالها، لذا اصبح اهتمام متابعيها بالتعرف على ابرز التفاصيل عنها، وتكون تفاصيلها من خلال سيرتها الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : ناهد رشدي .

تاريخ الميلاد : 1956/9/14 ميلادي .

الجنسية تحمل النسية المصرية .

محل الولادة : الجمهورية العربية المصرية .

الإقامة : في مصر .

المهنة : ممثلة مصرية .

اللغة : اللغة العربية باللهجة المصرية .

سنوات النشاط : منذ عام 1979 ميلادي لهذه اللحظة .

الاعمال الفنية للفنانة ناهد رشدي

عملت الفنان المصرية الكبيرة على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية المتألقة التي من خلالها حققت الشهرة الكبيرة على مستوى العالم العربي، ويهتم الكثير في معرفة الاعمال الفنية التي قامت بها، وتكون اعمالها الفنية كالتالي:

أصوات للحب

أبواب المدينة

الزير سالم

صرخة

لن أعيش بجلباب أب.

الفلوس حبيبتي

مع خالص تحياتي

عريس بالكريمة

المغامرون الخمسة وآلة الزمن

قصة حبي

علاقة خطيرة

عريس سعاد

جبابرة الميناء

لقاء في شهر العسل

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول الفنانة المصرية الكبيرة ناهد رشدي التي حققت الشهرة الكبيرة من خلال تقديمها للملايين من الاعمال الفنية الرائعة، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في معرفة من هي الفنانة ناهد رشدي ويكيبيديا.