من هي الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا، انتشر خبر طلاق الفنانة نهلة سلامة على السوشيال ميديا وهذا الخبر اثار جدل الجمهور بشكل كبير، فهي لم تتزوج الا ليومين فقط، فهذا الخبر جعل جمهورها يتساءل بشكل كبير عن أسباب الطلاق، فهي ممثلة مصرية ولها عدد كبير من الاعمال الفنية الرائعة التي قدمتها والتي نالت على اعجاب الكثير من متابعيها، وهذا ما ساعدها على تكون قاعدة جمهورية كبيرة من المتابعين والمحبين للفنانة ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على من هي الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا، تابعونا.

من هي الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا

يبحث الكثير عن حياة الفنانة نهلة سلامة وعن أسباب الطلاق التي جعلتها تتعرض للطلاق ولم يمض على زواجها سوى يومين فقط، فهي من ابرز الفنانين في الوطن العربي، والتي لها عدد كبير من الاعمال الفنية التي شاركت بها، فاسمها الكامل هو نهلة فاروق سلامة، وبدأت ممارسة نشاطها الفني في العام 1987 ميلادي، وهي لحتي الان تمارس اعمالها الفنية بجدارة، وما زالت الفنانة حتى الآن تمارس تقديم إبداعها في العديد من الأدوار الفنية المختلفة، سواء كانت في مجال الأفلام أو في مجال المسلسلات، إضافة الى كل من المسرحيات والسهرات التليفزيونية المتعددة.

الفنانة نهلة سلامة السيرة الذاتية

ولدت الفنانة نهلة سلامة في الواحد والثلاثون من شهر مايو من العام 1968 ميلادي، والان تبلغ من عمرها ثلاثة وخمسون عاما، ولدت في جمهورية مصر العربية وبالتحديد في مدينة القاهرة، وتحمل الجنسية المصرية، فهي نشأت في أسرة فنية كبيرة جعلها تبدع في الفن، حيث ان والدها هو موسيقي فاروق سلامة، أما عن عمها فهو الموسيقي جمال سلامة، وقدمت الفنانة نهلة سلامة عملها المميز في فيلم الصرخة والذي لاقى اقبالا كبيرا من المتابعين والمعجبين في الوطن العربي، كما ونالت الفنانة نهلة على العديد من الجوائز المختلفة المميزة، منها جائزة عن دورها في فيلم الصرخة، ولديها واحد من الأبناء يعرف باسم “فهد”.

في نهاية مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن من هي الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا، ووضعنا لكم أبرز المعلومات عنها نتمنى أن ينال على اعجابكم.