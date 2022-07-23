من هي الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا، تعتبر نهلة سلامة من الشخصيات البارزة في الوطن العربي كما أن لها عدد كبير ن المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي قدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة في مجملها واستطاعت أن تبرز نفسها في هذا المجال، في الساعات الأخيرة أصبح اسم نهلة سلامة ترنج عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد الإعلان عن طلاقها، والذي أثار جدل كبير.
الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا
تعد نهلة سلامة، إحدى الممثلات المعرفة في جمهورية مصر العربية، وهي من مواليد 1968، شاركت في الكثير من المسلسلات المعروفة والمميزة ولها عدد كبير من المحبين، بدأت العمل في مجال الفن 1987 ، وأبدعت فيه، وتقمصت العديد من الأدوار الرسمية، والتي حققت من خلالها على محبة المتابعين لها.
من هو زوج الفنانة نهلة سلامة
تسائل الكثير من محبين الفنانة نهلة حول زوج الفنانة نهلة سلامة اذ أن الفنانة نهلة تزوجت مرتين في حياتها، المرة الأولى تزوجت من الخرج محمد خان، ولم تستمر في زواجها طويلا حتى تم الإعلان عن انفصالها والمرة الثانية تزوجت من الدكتور محمد علي، وقبل ساعات تم الإعلان عن طلاق الفنانة نهلة سلامة.
أسباب طلاق الفنانة نهلة سلامة
بينت الفنانة نهلة سلامة أنها تزوجت برجل خراج عن الوسط الفني، إذ أن زواجها لم يستمر طويلا حتى تم الاعلان عن انفصالها منه وذلك لسبب انها كانت ذاهبة الى المسرح الفني، ولكن زوجها طلب منها بعد الذهاب ، فحدثت خلافات، فادى الى طلاقها.
تعتبر الفنانة نهلة سلامة أحدى الفنانات المصريات والتي تعد من مواليد الستينات، عملت في مجال التمثيل، وشاركت العديد من الأعمال ومن أبرزها مشاركتها في فيلم نقاوة وحققت نسبة كبيرة من الشهرة، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان عن طلاق الفنانة نهلة سلامة.