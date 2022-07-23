من هي الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا، تعتبر نهلة سلامة من الشخصيات البارزة في الوطن العربي كما أن لها عدد كبير ن المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي قدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة في مجملها واستطاعت أن تبرز نفسها في هذا المجال، في الساعات الأخيرة أصبح اسم نهلة سلامة ترنج عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد الإعلان عن طلاقها، والذي أثار جدل كبير.

الفنانة نهلة سلامة ويكيبيديا

تعد نهلة سلامة، إحدى الممثلات المعرفة في جمهورية مصر العربية، وهي من مواليد 1968، شاركت في الكثير من المسلسلات المعروفة والمميزة ولها عدد كبير من المحبين، بدأت العمل في مجال الفن 1987 ، وأبدعت فيه، وتقمصت العديد من الأدوار الرسمية، والتي حققت من خلالها على محبة المتابعين لها.

من هو زوج الفنانة نهلة سلامة