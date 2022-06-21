من هي المذيعة رانيا صفوت المحبوسة بتهمة قتل زوج شقيقتها؟

أصبحت المذيعة ، رانيا صفوت ، من أشهر الأسماء في الفترة الأخيرة ، بعد صدور حكم قضائي وفقًا لها منذ سنوات بتهمة القتل العمد.

المذيعة رانيا صفوت

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، الاثنين 21 يونيو 2022 ، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على المذيع رانيا صفوت.

جاء الحكم لأن المذيعة رانيا صفوت اتهمت صهرها بأخذ زوج أختها إلى منطقة السيدة زينب في القاهرة.

وأكدت التحقيقات أن المذيعة رانيا صفوت قتلت زوج شقيقتها بسكين وطعنته في فخذها ، وذلك بعد خلاف بينهما.

وأكدت المذيعة ، رانيا صفوت ، في التحقيقات ، أنها لا تنوي قتله ، لكنها كانت شجارًا عاديًا ، قبل أن تقتله.

وسبب الشجار أن زوج أختها أبلغ مكان زوج المذيعة رانيا صفوت لمن لديه أموال مع هذه الأخيرة.

من هي المذيعة رانيا صفوت؟

المذيعة رانيا صفوت من المذيعات

رانيا صفوت مذيعة إذاعية ، قدمت العديد من البرامج أبرزها برنامج “على مزاك” وبرنامج “في السكة”.

ولدت رانيا صفوت في القاهرة وكانت تعيش في التجمع الخامس مع زوجها.

زوج المذيعة رانيا صفوت هو المدون عبد الرحمن خليفة.

سبب خلاف رانيا صفوت مع زوج أختها أن عبد الرحمن صفوت دخل في شراكة مع شخص في مشروع ، ولم يدفع المبلغ كاملاً ، فأخبر الضحية عن مكان زوج المذيع.