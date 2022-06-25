من هي المرأة التي يهرب منها الرجل

ما هي المرأة التي يهرب منها الرجل – هل سمعت من قبل من حولك ومن أصدقائك أن هناك صفات وسلوكيات تجعل الرجل يهرب من امرأة دون عودة قد تكون بعض هذه التصرفات طبيعية برأيك لكنها تزعج الرجل وتجعله يقرر المغادرة والابتعاد. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن الهدف هو فهم طبيعة الإنسان وليس إشعال نار السخط والحرب بين الجنسين. تنبع معظم المشاكل العاطفية من عدم فهم المرأة لطبيعة الرجل وطبيعة الرجل. عدم القدرة على فهم طبيعة المرأة. لذا في هذا المقال جمعنا لكم أبرز أنواع النساء التي يهرب منها الرجال.

امرأة قريبة

ونقصد بهذا المرأة التي تريد أن تصطحب زوجها أينما ذهب لترافقه أكثر من ظلها المختبئ في الظلام! تتصل به كثيرًا وتراسله على مدار اليوم، لسبب ما أو بدون سبب، وتسمعه مرارًا وتكرارًا يسأل عن مدى حبه لها ورعايتها.

زوجة غيورة

غالبًا ما تقوم المرأة التي تغار من جميع أطرافها وسلوكها بأشياء غبية تثير غضب الرجل. تشعر بالغيرة من جارتها وأصدقائها وحتى زملاء زوجها في العمل، ولأن الغيرة أعمتها، فإنها تصبح مريبة للغاية.

امرأة سطحية

هناك نوع من النساء يعيش فقط من أجل المظهر ولا يفكر في أي شيء آخر. إنهم يهتمون فقط بأحدث الموضات والتطورات في عالم المكياج، وبالكاد ينهون جملة مفيدة إذا بدأ الرجل مناقشة جادة معهم.

سيطرة الزوجة

هذه المرأة جيدة في لعب دور الضحية وغالبًا ما تساوم زوجها أو خطيبها بعدد من الأشياء، مثل التهديد بالابتعاد عنه أو الكثير من اللوم حتى تتحقق رغباتها.

المرأة النرجسية والاستبدادية

تعتقد النساء النرجسيات أنهن الأذكى مما يدفعهن إلى انتقاد كل جوانب شخصية شريكهن. اعلم أن الرجل يحتاج، من وقت لآخر، إلى مدح بعض صفاته وإظهار مدى تميزه في مجالات معينة.

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