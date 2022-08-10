من هي المعجبة التي اقتحمت المسرح على كاظم الساهر في دار الاوبرا ورد فعل القيصر ؟، تفاجأ الفنان الشهير والاسطورة كاظم الساهر في اثناء تاديته لحفلة له في جمهورية تركيا بمدينة اسطنبول باقتحام إحدى معجباته المسرح والهجوم عليه ومعانقته، وحدث ذلك في اثناء ما كان القيصر كاظم الساهر يؤدي اغنية له تدعى بالحب المستحيل، حيث ان المعجبة قد انقضت عليه من الخلف وقامت بالامساك بعنقه، مما أدى إلى ذعر الفنان القيصر كاظم الساهر واصابته بالفزع.

من هي المعجبة التي اقتحمت المسرح على كاظم الساهر في دار الاوبرا ورد فعل القيصر ؟ ويكيبيديا

اقتحمت إحدى معجبات القيصر كاظم الساهر المسرح عليه في اثناء تأديته لأغنيته المشهورة الحب المستحيل في إحدى حفلاته في جمهورية تركيا في مدينة اسطنبول، حيث قد هجمت عليه المعجبة من الخلف وقامت بالامساك بعنقه، حيث بدا الخوف من ذلك كثيرا على القيصر كاظم الساهر، حيث ظهر عليه من ردة فعله، وقيامه فورا بابعادها، وعلى الرغم من ذلك الا أنها قد حاولت تقبيله، وقابلها هو بالابتعاد عنها، ومؤخرا قد تدارك الفنان كاظم الساهر الموقف بعدما قام الأمن بإمساكها وابعادها عن المسرح، حيث انه قد طلب من حرسه الشخصي بعد ذلك أن يعيد الفتاة إلى المسرح، حتى ياخذ معها صورة تذكارية، ما أدى ذلك الموقف إلى إثارة إعجاب الجمهور منه كثيرا، فقابلو ذلك بالتصفيق له.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر ويكيبيديا

اختلفت اسعار تذاكر الحفل الخاص بالقيصر الفنان كاظم الساهر في دار الأوبرا المصرية ما بين أربعة فئات مختلفة، بداية من الفين وسبع مائة وستين جنيها اما الفئة الأخرى بثلاثة آلاف و خمس مائة وعشرة جنيهات، والفئة الثالثة ب الفين وست مائة وجنيه والفئة الرابعة والأخيرة كانت ب خمسة آلاف وعشر جنيهات، حيث انه قد تقرر أن يقدم الفنان القيصر كاظم الساهر مجموعة من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره الكبير ومن ضمنها اغنية اشكيك لمين.

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