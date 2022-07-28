من هي امل الحربي السيرة الذاتية

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من هي أمل الحربي – ويكيبيديا

أمل الحربي كاتبة وروائية تحمل الجنسية السعودية. اعتقلت بسبب موقفها الداعم لزوجها الذي دعم المعارضة السعودية. حاصلة على بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك فيصل بن عبد العزيز بالأحساء. بعد تخرجها في التعليم، عملت كمدرسة لغة عربية قبل أن تصبح وكيل مدرسة. ثم مشرفة تربوية، لكن شغفها بالأدب منذ طفولتها المبكرة دفعها إلى كتابة وتقديم العديد من الأدب الفكري، خلال عملها كباحثة في الدراسات الإدارية والماجستير والإدارة.

سيرة أمل الحربي

ساهمت أمل الحربي في تطوير المسار التعليمي في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم العديد من البحوث العملية في هذا الصدد، بهدف تعزيز التعاون بين القائمين على العمل المدروس والأدبي لتوحيد أطره والاستفادة منه على أكمل وجه. . فيما يلي أهم المعلومات عن الهوية الشخصية لأمل حربي

الاسم والصلة أمل الحربي – بالإنجليزية “أمل الحربي”.

اسم الأب محمد خليفة الحربي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 1976.

مكان الميلاد الرياض.

مكان الاقامة جدة.

العمر 45 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال 2.

المؤهلات العلمية بكالوريوس لغة عربية.

الأم جامعة الملك فيصل – قسم اللغة العربية.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

المهنة كاتب وروائي.

كم عمر أمل الحربي

الكاتبة أمل الحربي تبلغ من العمر 45 عامًا، من مواليد الرياض عاصمة المملكة. جدير بالذكر أنه رغم اكتئابها منذ طفولتها، كانت الحربي من أفضل الطالبات في دراستها.

برج الأمل العسكري

لم يتم التعرف على برج أمل الحربي لأن تاريخ ميلادها غير محدد بدقة، ومن المعروف أن شخصية أمل الحربي غريبة الأطوار إلى حد ما، حيث صرحت مرارًا أنها تهنئها نفسياً من الاكتئاب منذ ذلك الحين. طفولتها وتحديداً عندما كانت في الصف الرابع الابتدائي حيث بدأت صراع الوجود مع الحياة. مع بداية فهمها المبكر لها الأمر الذي جعلها سابقة للفتيات في زمانها في إدراك صعوبات الحياة.

زوج أمل الحربي

تزوجت الروائية أمل الحربي من فوزان الحربي، الناشط السياسي وحقوق الإنسان السعودي، الذي اعتقل عام 2013 لدعمه مواقف مناهضة لسياسات حكام المملكة. من حيث الوصول إلى الحقوق وممارسة الحريات للأقليات على وجه الخصوص.

إدمان أمل الحربي

تتمتع أمل الحربي بشخصية جريئة استطاعت بفضلها محاربة الاكتئاب الذي أدى بها إلى الإدمان في إحدى مراحل حياتها. تحدثت عن تجربتها مع الإدمان دون خوف أو قلق من قيود المجتمع الشرقي، واصفة ألم تلك المرحلة بـ “لحظة كسر الإنكار”، حيث يخدع العقل الباطن الإنسان ويفقده. ثقة بقدراته، مشيرة إلى أنها اضطرت لزيارة الأطباء النفسيين لتجاوز تلك المرحلة، رغم الدعم الذي تلقته من الأسرة، وعزلت نفسها عن الآخرين أثناء العلاج، خوفًا من التنمر الذي تعرضت له بالفعل.

أمل الحربي هي ثنائية القطب

وتحدثت أمل الحربي خلال استضافتها الإعلامية سلمى المفتي ضمن برنامج “بصير” تحت عنوان “التعايش مع القطبين” واستضافت خلالها الطبيب المختص بدر العسيري. واصلت معها قبل أن تتخلى عنها، وبسبب تقلبات هذا المرض خسرت الكثير بحسب تعبيرها، لكنها استسلمت في سن الثلاثين وآمنت بضرورة العلاج. يمكن متابعة التفاصيل الكاملة لمعاناة أمل الحربي من الاضطراب ثنائي القطب.

عمل أمل

تبنت أمل الحربي البساطة في كتبها، فعاشت الأدب بلا ادعاء، وقدمت معظم أعمالها بالمجان في محاولة لإطعام الفقراء بأفكارها. ومن أبرز أعمالها ما يلي

رواية العمل.

رواية منيرة في عالم الطب النفسي.

رواية باكية عدمية.

فضلا عن فيلم قصير شارك في مهرجان دبي.

أمل الحربي سناب

تمتلك الحربي حسابًا شخصيًا على تطبيق التواصل الاجتماعي Snapchat، يتبعه عشرات الآلاف من المشتركين المهتمين بالمحتوى الذي تقدمه من خلاله، والمتعلق بإنتاجها الخيالي الفكري أو الأدبي، ويعجبون بشخصيتها القوية التي تمنت. للقضاء على الاكتئاب والقضاء عليه. يمكن تعقب أمل الحربي الجديدة في سناب شات. لزيارتها إما بالبحث عن المستخدم التالي “ikesop”، أو مباشرة “”.

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