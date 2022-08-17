من هي انطوانيت نجيب السيرة الذاتية ، أثيرت في الأوقات الأخيرة العديد من الأسئلة حول معرفة أهم المعلومات حول حياة الفنانة الفنانة السورية المتميزة انطوانيت نجيب ، والتي ذاع انتشار خبر وفاتها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء والمتابعين لها ، من صباح يوم الأربعاء ، وهو الخبر الذي أثار الحزن لدى الأشخاص المتابعين والمجبين بالفنانة ، تابعوا معنا للتعرف على أهم المعلومات حول سيرتها الذاتية .

من هي أنطوانيت نجيب

أنطوانيت نجيب فنانة وممثلة قديرة من الجنسية السورية. ولدت أنطوانيت لعائلة بلوا في مدينة درعا في سوريا. أحبت الفن كفتاة صغيرة وانضمت إلى المسرح في منتصف الستينيات من القرن الماضي. قدمت عددا من أهم أعمالها المسرحية منها “حت في الخرج” ومسرحية “الأشجار تموت واقفة”. أصبحت عضوا في نقابة الفنانين السوريين في السبعينيات من القرن الماضي. نجحت أنطوانيت في التمثيل في الأعمال الدرامية، وظهرت في دور الأم السورية. انتقلت أنطوانيت إلى رحمة الله في 17 أغسطس 2022 م.

سيرة أنطوانيت نجيب

تعتبر الفنانة أنطوانيت نجيب من ركائز الفن السوري القديم، لذلك نذكر أهم معلوماتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل أنطوانيت نجيب البلوح.

الاسم المستعار أنطوانيت نجيب.

تاريخ الميلاد ولدت في 20 فبراير 1930 م.

العلامة الفلكية برج الدلو.

مكان الميلاد مدينة درعا / الجمهورية العربية السورية.

محل الإقامة العاصمة السورية دمشق.

الجنسية سوري.

المهنة ممثلة.

الحالة الاجتماعية أرملة.

اسم الزوج الفنان يوسف شويري.

عدد الأبناء ولدان.

أسماء الأطفال غير معروف.

سنوات من النشاط بدأت أنطوانيت نجيب نشاطها الفني عام 1968 واستمر حتى وفاتها حتى يومنا هذا.

تاريخ الوفاة 17 أغسطس 2022 م.

كم عمر انطوانيت نجيب

كانت الفنانة، أنطوانيت نجيب، تبلغ من العمر 92 عامًا تقريبًا عند وفاتها. ولدت في 20 فبراير 1930 م. عاشت أنطوانيت شبابها وكبرها مع الجمهور، حيث بدأت العمل الفني في نهاية الستينيات، عندما كانت صغيرة، ثم انتقلت إلى أدوار الأم في عدد من المسلسلات الشهيرة، فعمرها الفني هو تقدر بنحو خمسة وخمسين عاما.

ديانة انطوانيت نجيب

اعتنقت الفنانة أنطوانيت نجيب الديانة المسيحية رغم أنها اشتهرت بدور الأم المشرقية المحافظة القديمة، الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بأنها دخلت في الدين الإسلامي، لكنها ظلت على دينها المسيحي. المتغيرة.

من هو يوسف شويري زوج انطوانيت نجيب

يوسف شويري ممثل سوري. ولد يوسف في العاصمة السورية دمشق عام 1939. ارتبط بالفنانة أنطوانيت نجيب في أوائل الستينيات وأنجبت له عددًا من الأبناء والبنات. لكن الموت كان قريباً من يوسف. توفي بعد صراع مع المرض عام 2005 م. تعلن نجيب ارتباطها بأي شخصية من بعده، حيث قامت بتربية أولادها وأحفادها، وعاشت سعيدة بين أحضانهم واستمرت في ممارسة أعمالها الفنية.

سبب وفاة أنطوانيت نجيب

سبب وفاة الفنانة أنطوانيت نجيب هو معاناتها في الفترة الماضية من اعتلالات صحية متكررة إضافة إلى معاناتها الطويلة مع غسيل الكلى، وكان سن نجيب أكبر عامل في تدهور حالتها الصحية، ونقلت وسائل إعلام سورية عن مقتضبة. بيان صادر عن نقابة الفنانين في سوريا بدمشق حداداً على الفنانة الكبيرة أنطوانيت نجيب نجيب الكبير علق جمهورهم على هذا الخبر، معربين عن حزنهم العميق لفقدان هذه المكانة التمثيلية العظيمة.

من هي انطوانيت نجيب السيرة الذاتية ، تعد الفنانة من الشخصيات الفنية المشهورة داخل الوطن العربي صاحب المسيرة المهنية المتميزة في أدائها اللطيف لدورها ، وعفوية شخصيتها ، مما جعلها ذلك الامر قريباً من قلوب الجمهور العربي ، وأبرز ادوارها دور الأم الحنون .