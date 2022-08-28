من هي ايتن عامر ويكيبيديا ، تثدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث عن المعلومات التي تتعلق بإحد الفنانيات التي حظيت على شهر كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية ، وهي الفنانة ايتن عامر ، وجاءت تلك التسائلات نتية النجاحات البارزة التي حققتها الفنانة ايتن عامر من الاعمال الفنية السينمائية والمسرحية ، والفنانة المصرية آيتن عامر من بين تلك الشخصيات التي شاركت في العديد من الأعمال في السينما ، تابعوا معنا .

من هي ايتن عامر – ويكيبيديا

آيتن عامر فنانة وممثلة مشهورة من الجنسية المصرية. ولدت الفنانة تحت اسم “سمر عامر” في جمهورية مصر العربية وتحديداً محافظة الإسكندرية في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1986 م. تبلغ من العمر 35 عامًا وتعتنق الدين الإسلامي. بدأت شقيقتها الفنانة وفاء عامر مسيرتها الفنية والتمثيل عام 2004 م، وكانت أول مشاركة لها في مسلسل ملح الأرض، ثم حققت الشهرة، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية الأخرى.

سيرة آيتن عامر

فيما يلي نستعرض أهم وأهم معلومات السيرة الذاتية عن الفنانة والممثلة المصرية أيتن عامر

الاسم الكامل سمر احمد محمد عبد الغفار عامر.

الإسم المستعار أيتن عامر.

الإخوة والأخوات وفاء عامر.

مكان الميلاد الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد 22 نوفمبر 1986 م.

العمر 36 سنة.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج محمد عز العرب.

أسماء الأولاد أيتن، يوسف.

الهوايات الشخصية الغناء والتصوير.

سنوات النشاط منذ 2004 م وحتى الآن.

الجوائز جائزة الإبداع من مهرجان القنوات الفضائية.

من هو زوج آيتن عامر الممثلة المصرية

زوج الفنانة المصرية آيتن عامر، هو المصور والإعلامي “محمد عز العرب”. ولد في جمهورية مصر العربية وتحديداً في محافظة القاهرة في ثمانينيات القرن العشرين. يبلغ من العمر 41 عامًا ويحمل الجنسية المصرية ويؤمن بالدين الإسلامي. كما يقيم في محافظة القاهرة. عمل في مجال تصوير الأفلام والمسلسلات المصرية وحقق النجاح. التقى الفنانة آيتن عامر، خلال تصوير مسلسل زنقة ستات عام 2015 م، وأعلن الثنائي زواجهما عام 2016. نتج عن هذا الزواج ولدين هما “آيتن ويوسف” ولا يزال هذا الزواج ساري المفعول. حتى الآن.

أبرز أعمال آيتن عامر

شاركت الفنانة والممثلة المصرية آيتن عامر في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حققت شهرة ونجاحًا منذ بداية نشاطها الاحترافي عام 2004 م وحتى الآن، ومن أبرز تلك الأعمال

مسلسل آيتن عامر

مسلسل المتهم يا أبي.

سلسلة لحظة الميلاد.

زفاف لوسيفر.

سلسلة أحزان مريم.

فرحة العمدة.

مسلسل الزوجة الرابعة.

سلسلة كابوس.

سلسلة كيد المرأة.

المسلسل الذي أطلق النار على هند علام.

سلسلة Covid 25.

مسلسل بيوت الاسرار.

سلسلة خفة اليد

أفلام آيتن عامر

فيلم شارع الهرم.

ذهب الفيلم بشكل جيد.

فيلم 30 فبراير.

فيلم ساعة ونصف.

فيلم Zanqa Stat.

فيلم، يا إلهي، يا خطيتي.

سالم ابو اخته.

فيلم على جسدي.

فيلم Bedlam.

ايتن عامر انستغرام

الفنانة المصرية، آيتن عامر، لديها حساب رسمي على منصة إنستجرام، حيث لديها قاعدة جماهيرية كبيرة على هذا الحساب، وقد وصل عدد المتابعين إلى قرابة 12.3 مليون مشترك، وتشارك الممثلة العديد من صورها، كما قالت. تتمتع بشخصية رائعة وجميلة بالإضافة إلى صورها مع أبرز الفنانين في الدولة. العربي حساب الفنانة ايتن عامر يمكن متابعته على منصة انستجرام مباشرة على الانترنت “”.

من هي ايتن عامر ويكيبيديا ، تعرفنا عبر السطور السابقة حول أحد أبرز الشخصيات التي حققت نجاحاً داخل الوسط الفني في الجمهورية العربية المصرية ، كما تعرفنا على من هو زوج آيتن عامر الممثلة المصرية محمد عز العرب ، وأوضحنا لكم حساب ايتن عامر عبر منصة انستقرام .