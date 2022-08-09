من هي ايمان الفلامرزي السيرة الذاتية ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التعرف على ايمان الفلامرزي السيرة الذاتية ، وهي سيدة أعمال إماراتية اشتهرت بتصميم الأزياء المحلية والفساتين بأسلوبها الأنيق الجميل ، رسمت مسيرتها بالعمل في تلك المجال منذ سنوات متعددة ، مما دفع البعض الى البحث حول شخصيتها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هي ايمان الفلاميرزي – ويكيبيديا

إيمان الفلاميرزي سيدة أعمال ومصممة أزياء إماراتية. ولدت إيمان في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة. نشأت في بيئة عملية تعشق الموضة والأزياء، مما دفعها للاهتمام منذ طفولتها بهذا المجال. في تصميم العبايات، توجهت إيمان إلى ريادة الأعمال، وأسست شركتها مع أختها إلهام تحت اسم “E&E”، وكانت أول مسئولة عن بازار الأزياء المسمى “الريم”. وذهبت أيضًا إلى تصميم العطور وإطلاقها مؤخرًا.

سيرة إيمان فلاميرزي

تُعد إيمان من الشخصيات النسوية الإماراتية المهمة، لذلك نسرد أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل إيمان الفلاميرزي.

الاسم المستعار إيمان الفلاميرزي.

الأصول فارسي

الجنسية تحمل الجنسية الإماراتية.

تاريخ الميلاد غير معروف ويقدر في ثمانينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد إمارة دبي / الإمارات العربية المتحدة

الإقامة دبي / الإمارات العربية المتحدة.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الأطفال بنت واحدة “الريم”.

المؤهل دراسة تصميم الأزياء.

ألما ماتر ESMOD Dubai Fashion Design Institute.

اللغة الأم العربية واللهجة الإماراتية.

لغات أخرى تتقن إيمان اللغة الإنجليزية

المهنة مصممة أزياء وسيدة أعمال.

الجوائز والتكريمات تم تعيينها سفيرة الأمل لمبادرة التغذية العلاجية الدولية.

كم عمر ايمان الفلاميرزي

العمر الحقيقي لإيمان الفلاميرزي غير معروف، ولم تذكر الأخيرة في أي مقابلة تلفزيونية تفاصيل عمرها، لكنها تقدر في عقدها الرابع، حيث ارتبطت في بداية شبابها بزوجها السابق. عام 2011. خاصة بملامحها العربية الفارسية وجمالها المتميز.

من هو زوج إيمان الفلاميرزي

إيمان الفلاميرزي غير متزوجة حاليًا، انفصلت الأخيرة عن زوجها الممثل محمود بوشهري في نوفمبر 2014، ووضع محمود بوشهري جمهوره في الصورة، حيث نشر بيانًا رسميًا يؤكد خبر الانفصال دون إبداء السبب الرئيسي. هذا القرار احتراما للعشرة بينهما يستحق الجدير بالذكر أن إيمان فلامرزي لديها ابنة واحدة من زوجها الريم، وأن العلاقة بينها وبين زوجها السابق ما زالت قائمة على المحبة والاحترام.

نسب عائلة Flamerese

تعود أصول عائلة Flamerzi إلى Chaldar في جنوب بلاد فارس، إيران، بما في ذلك منطقة Faramarzan، التي تقع في Hormozgan. في إمارة دبي حيث أصبح بعض أبنائها من أعيان هذه الإمارة.

إيمان الفلاميرزي إنستغرام

إيمان الفلاميرزي لها حساب ضخم على إنستجرام، مع قاعدة معجبين قرابة مليون متابع. الفلاميرزي تنشر صورا لها في الرحلات او المناسبات التي تحضرها اضافة الى بعض المناسبات الخاصة بعروض الازياء او متابعة عملها. .

وفي الختام تعرفنا على من هي ايمان الفلامرزي السيرة الذاتية ، وهي الأشخاص الذين تميزوا بتصميم الأزياء المحلية والفساتين بأسلوبها الأنيق الجميل ، كما توسعنا في أهم المعلومات عن إيمان الفلاميرزي، وصولاً إلى علاقتها بزوجها السابق، وأصول عائلتها، و الحساب الرسمي على Instagram.