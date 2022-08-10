من هي ايناس طالب السيرة الذاتية ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون الفنانة الواعدة ايناس طالب وتعتبر من أبرز الممثلات العراقيات والتي ظهرت من خلال الأعمال الفنية التي قدمتها طوال حياتها المهنية ، مما تسائل جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على أهم المعلومات حول حياتها الشخصية ، وهي حاصلة على بكالوريوس في الصحافة الجماهيرية من جامعة البترا في الأردن ، تابعوا معنا .

من هي إيناس طالب

إيناس طالب ممثلة ومقدمة برامج عراقية. ولدت في 21 شباط 1980 في مدينة البصرة. عمرها 42 سنة. في بداية حياتها انتقلت للعيش في بغداد مع عائلتها، ثم أنهت دراستها في قسم الفنون المسرحية، وتحفظت عائلتها على اتجاهها وبدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الجميلة عام 1995.، وتخرجت عام 2000، ثم تابعت دراستها الأكاديمية عام 2001.

سيرة إيناس طالب

وتتضمن سيرة الفنانة والإعلامية إيناس طالب المعلومات التالية

الاسم الكامل إيناس طالب ماجد الموسوي.

الإسم المستعار إيناس طالب.

تاريخ الميلاد 21 فبراير 1980 م.

العمر 42 سنة.

العلامة الفلكية برج الحمل.

مكان الميلاد البصرة، العراق.

محل الاقامة بغداد.

الجنسية عراقي.

المؤهل العلمي المعهد العالي للفنون الجميلة، حاصلة على بكالوريوس في الصحافة الجماهيرية من جامعة البترا في الأردن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج محمد محمود الحمدي.

عدد الاطفال اثنان.

أسماء الأبناء تاج والجودي.

المهنة ممثلة ومقدمة.

سنوات النشاط منذ عام 1995 حتى الآن.

أبرز أعمال ليناس طالب

شاركت الفنانة إيناس طالب في العديد من الأعمال الفنية منذ بداية مشوارها الفني عام 1995 م، ومن هذه الأعمال ما يلي

من المسلسل

لهب.

عمر بن أبي ربيعة.

أرجوحة النار.

رحلة مسعود العمرتلي.

رجال الظل.

الشمس في كفي.

الحب يأتي من خلال النافذة.

القدم حروق الرمال.

حالة الدكتور سين.

سوق المجوهرات.

ليلة شتوية.

الطرق الليلية.

أشهى الطاولات في مدينة القواعد.

ألغاز الحي.

من المسرحيات

كاتب السيد.

عزيزي بيس.

ملك عصره.

ملعب النفاق.

السماء تفتح أبوابها.

عالم الدخان.

محلي.

عوافي.

الغضب.

الاسترداد والاستبدال.

من البرامج

لقاءات فنية مع فنانين عراقيين.

رمضان العراقي.

فريق الأمل.

الناس إيناس.

بدون حرج.

أهم الجوائز التي حصلت عليها إيناس طالب

حصلت إيناس طالب على العديد من الجوائز تكريما لأعمالها الفنية المختلفة. هذه الجوائز هي كما يلي

– جائزة أفضل ممثلة واعدة في مهرجان منتدى المسرح عن مسرحية السيد الكاتب في العراق 1994.

جائزة ملتقى الإذاعة والتلفزيون درع الاتحاد العام للكتاب والكتاب في العراق 2022.

جائزة الشهيد أطوار بهجت من منتدى الإعلاميات العراقيات في العراق، خلال 2022.

جائزة مؤسسة عيون للإبداع الفني في العراق لعام 2022.

تم تكريمه من قبل مجلس محافظة بغداد كأكثر الشخصيات تأثيرا وتميزا في مجال الفن والاعلام في العراق خلال عام 2022.

درع تكريمي من مهرجان موازين، لمسيرتها الفنية في العراق خلال عام 2022.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول الفنانة العراقية ايناس طالب السيرة الذاتية ، وتحدثنا عن أبرز أعمالها الفنية، و أهم الجوائز التي حصلت عليها إيناس طالب ، وتعتبر من الفنانات التي لديها قاعدة جماهرية كبيرة .