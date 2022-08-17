من هي بدور بنت ناصر الرشودي السيرة الذاتية ـ ذاع انتشار اسم بدون ناصر الرشوي عبر تصدره لمحركات البحث خلال الأوقات الأخيرة ، ومن ثم تداول نشطاء التواصل الاجتماعي لذلك الاسم ، والتي تعد بدور الرشودي من أبرز السيدات التي لديهم الانجازات الواسعة المهنية والتعليمية داخل المملكة العربية السعودية ، ويرجع ذلك التسائلات الى كون السيدة بدور الرشودي من أبرز وأشهر الشخصيات النسائية في السعودية ، تابعوا معنا .

من هو بدور ابنة ناصر الرشودي – ويكيبيديا

بدور بنت ناصر الرشودي هي واحدة من السيدات ذوات الإنجازات المهنية والعلمية في المملكة العربية السعودية، وربما تكون في عقدها الرابع “تاريخ الميلاد غير معروف بدقة”، بالإضافة إلى كونها المدير التنفيذي لشركة جازادكو للطاقة والتنمية والتي تعد من أهم الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية حيث تأسست تلك الشركة في الرابع عشر من أغسطس 1993 م أي قبل تخرج بدور بنت ناصر الرشودي من الجامعة بنحو خمسة عشر عامًا حيث تخرجت من جامعة الملك سعود عام 2008 بعد حصولها على درجة البكالوريوس في العلوم. الحاسوب.

بدور ابنة ناصر الرشودي، سيرة ذاتية

أهم المعلومات المتعلقة بدور بنت ناصر الرشودي هي كالتالي

الاسم بالعربي بدور بنت ناصر الرشودي.

الاسم الانجليزي في دور ابنة ناصر الرشودي.

الميلاد ربما الثمانينيات.

العمر ربما في العقد الرابع.

مكان الميلاد مدينة في المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الما الأم جامعة الملك سعود.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي عام 2008 م.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأولاد غير معروف.

الوظيفة الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة والتنمية “جازادكو”.

حقيقة استقالة بدور الرشودي من منصبها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبر استقالة بدور بنت ناصر الرشودي من منصبها كرئيس تنفيذي لشركة جازادكو للطاقة والتنمية.

سبب استقالة بدور الرشودي من منصبها

سبب استقالة بدور بنت ناصر الرشودي من منصبها كرئيس تنفيذي لشركة جازادكو للطاقة والتنمية غير معروف حتى الآن، حيث استقالت بدور وتركت المنصب في ظروف غامضة دون أي تفسير أو تفسير لسبب الاستقالة. إدارة الشركة لم تعلن بعد بسبب تلك الاستقالة المفاجئة بدور. ابنة ناصر الرشودي.

اهم المناصب في بدور بنت ناصر الرشودي

تولت بدور بنت ناصر الرشودي عرش العديد من المناصب، من أهمها وأبرزها ما يلي

الرئيس التنفيذي لشركة جازادكو للطاقة والتنمية.

عضو مجلس إدارة شركة أسماك تبوك.

رئيس مجلس إدارة شركة جازادكو للطاقة والتنمية.

المدير التنفيذي لمكتب الإدارة الإستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الخارجية.

عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الإسباني.

عضو منظمة طموح بالمملكة المتحدة.

من هي بدور بنت ناصر الرشودي السيرة الذاتية ، تتراس السيدة بدور الرشودي احدى المناصب المهمة والكبيرة داخل إحدى الشركات الكبيرة وهي شركة جازادكو للطاقة والتنمية ، بحيث كانت تترأس الادارة التنفيذية للشركة ، ومن ثم خلال الأوقات الأخيرة عملت على تقديم استقالتها لأسباب غامضة .